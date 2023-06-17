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4 рецепта лимонада для летнего зноя

Лето нам обещают жаркое, но даже если прогнозы синоптиков не сбудутся, все равно будет тепло.

4 рецепта лимонада для летнего зноя
© Eva.ru

А в летнюю погоду самое время пить лимонады, а обилие ягод и фруктов для этого отлично подходит.

Черничный лимонад

Ингредиенты:

  • Черника — 125 г
  • Лимон — 2 шт
  • Мед — 3 ст. л.
  • Холодная вода — 125 мл
  • Газированная вода — 335 мл
  • Лед

Процесс приготовления:

  1. Высыпать чернику, лимонный сок и холодную воду в блендер и смешать, чтобы получилась однородная масса
  2. Процедить черничную смесь через сито и выдавить ложкой остатки сока.
  3. Добавить газированную воду и мед. Перемешать, чтобы мед растворился. Подавать со льдом.

Клубничный лимонад:

Ингредиенты (на 2-3 порции):

  • Вода — 400 мл
  • Сахар — 70-90 г
  • Свежая клубника — 150 г
  • Цедра одного лимона (или 2 лаймов)
  • Лимонный сок или сок лайма — 100 мл
  • Немного мяты
  • Кусочки клубники и лимона/лайма/апельсина для украшения
  • Лед

Процесс приготовления:

  1. Поместить сахар, цедру и воду в кастрюлю и проварить до растворения сахара. Остудить и процедить.
  2. Клубнику очистить и измельчить в блендере, добавить лимонный сок, процедить.
  3. Добавить лимонный сироп, налить в стаканы, добавить лед, листья мяты, кусочки клубники и лимона. С сахаром и лимоном нужно ориентироваться на свой вкус.

Огуречный лимонад

Ингредиенты:

  • Огурец — 4 шт
  • Лимон — 4 шт
  • Мята — 3-4 веточки
  • Зеленый базилик — 1 веточка
  • Сахар — 8 ст. л.
  • Газированная вода — 1,5 л

Процесс приготовления:

  1. Огурцы, базилик и мяту размельчить в блендере.
  2. Добавить сок 4 лимонов и сахар.
  3. Добавить 2 стакана воды и перемешать.
  4. Процедить смесь и добавить остальную воду.
  5. Перелить лимонад в емкость и украсить лимоном, огурцами и листиками мяты.

Персиковый лимонад

Ингредиенты:

  • Персик — 5 шт
  • Лимон — 2 шт
  • Мята — 3-4 веточки
  • Сахар — 4 ст. л.
  • Вода — 150 мл
  • Газированная вода — 1 л

Процесс приготовления:

  1. Тщательно вымыть лимоны и снять с них цедру на мелкой терке. Добавить к цедре листочки мяты, воду. Отправить смесь на огонь и довести ее до кипения.
  2. Снять с огня и дать настояться 5-7 минут. Затем процедить сироп через сито.
  3. Выжать сок из лимонов и смешать его с сиропом.
  4. Тщательно пробить персики блендером до состояния пюре.
  5. Протереть массу через сито, чтобы избавиться от пюре.
  6. Соединить персиковое пюре с приготовленным сиропом. Залить газированной водой. Дать настояться 15 минут.
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