4 рецепта лимонада для летнего зноя
Лето нам обещают жаркое, но даже если прогнозы синоптиков не сбудутся, все равно будет тепло.
А в летнюю погоду самое время пить лимонады, а обилие ягод и фруктов для этого отлично подходит.
Черничный лимонад
Ингредиенты:
- Черника — 125 г
- Лимон — 2 шт
- Мед — 3 ст. л.
- Холодная вода — 125 мл
- Газированная вода — 335 мл
- Лед
Процесс приготовления:
- Высыпать чернику, лимонный сок и холодную воду в блендер и смешать, чтобы получилась однородная масса
- Процедить черничную смесь через сито и выдавить ложкой остатки сока.
- Добавить газированную воду и мед. Перемешать, чтобы мед растворился. Подавать со льдом.
Клубничный лимонад:
Ингредиенты (на 2-3 порции):
- Вода — 400 мл
- Сахар — 70-90 г
- Свежая клубника — 150 г
- Цедра одного лимона (или 2 лаймов)
- Лимонный сок или сок лайма — 100 мл
- Немного мяты
- Кусочки клубники и лимона/лайма/апельсина для украшения
- Лед
Процесс приготовления:
- Поместить сахар, цедру и воду в кастрюлю и проварить до растворения сахара. Остудить и процедить.
- Клубнику очистить и измельчить в блендере, добавить лимонный сок, процедить.
- Добавить лимонный сироп, налить в стаканы, добавить лед, листья мяты, кусочки клубники и лимона. С сахаром и лимоном нужно ориентироваться на свой вкус.
Огуречный лимонад
Ингредиенты:
- Огурец — 4 шт
- Лимон — 4 шт
- Мята — 3-4 веточки
- Зеленый базилик — 1 веточка
- Сахар — 8 ст. л.
- Газированная вода — 1,5 л
Процесс приготовления:
- Огурцы, базилик и мяту размельчить в блендере.
- Добавить сок 4 лимонов и сахар.
- Добавить 2 стакана воды и перемешать.
- Процедить смесь и добавить остальную воду.
- Перелить лимонад в емкость и украсить лимоном, огурцами и листиками мяты.
Персиковый лимонад
Ингредиенты:
- Персик — 5 шт
- Лимон — 2 шт
- Мята — 3-4 веточки
- Сахар — 4 ст. л.
- Вода — 150 мл
- Газированная вода — 1 л
Процесс приготовления:
- Тщательно вымыть лимоны и снять с них цедру на мелкой терке. Добавить к цедре листочки мяты, воду. Отправить смесь на огонь и довести ее до кипения.
- Снять с огня и дать настояться 5-7 минут. Затем процедить сироп через сито.
- Выжать сок из лимонов и смешать его с сиропом.
- Тщательно пробить персики блендером до состояния пюре.
- Протереть массу через сито, чтобы избавиться от пюре.
- Соединить персиковое пюре с приготовленным сиропом. Залить газированной водой. Дать настояться 15 минут.