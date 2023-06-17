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Назван лучший напиток для утоления жажды

Летом вопрос о том, чем лучше утолить жажду, особенно актуален. Диетолог Марият Мухина рассказала, что заглушить неприятное чувство жажды поможет квас.

Назван лучший напиток для утоления жажды
© РИА "ФедералПресс"

«Квас – это ферментированный напиток, который сделан на основе брожения хлеба, солода, ржаной муки и с добавлением трав, и является классическим напитком русской кухни», – приводит слова специалиста Nation News.

Врач уточнила, что квас не только помогает утолить жажду, но и приносит пользу: за счет молочнокислого брожения, которое обогащает квас ферментами и микробиотами, в организме улучшается всасывание и пищеварение.

Напиток может положительно влиять на работу сердечно-сосудистой системы и головного мозга.

Однако употреблять квас можно далеко не всем. Доктор советует отказаться от напитка беременным, детям до трех лет, а также людям, которые страдают гастритом или язвенной болезнью.

Марият Мухина посоветовала россиянам добавить в свой рацион продукты, которые являются аналогом кваса, – это кефир и простокваша.

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