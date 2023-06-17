Самые безопасные для здоровья способы приготовления кофе

Кофе - один из самых популярных напитков в мире, который обладает множеством полезных свойств.

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Однако, существует множество способов приготовления кофе, и не все из них одинаково полезны для здоровья.

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Фильтрованный кофе

Один из наиболее распространенных способов приготовления кофе - это использование фильтров. Исследования показывают, что фильтрованный кофе может быть самым безопасным для здоровья. В 2020 году было опубликовано исследование в European Journal of Preventive Cardiology, которое показало, что употребление фильтрованного кофе связано с меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и преждевременной смерти по сравнению с другими способами приготовления кофе. В ходе исследования было проанализировано здоровье более 500 000 человек в возрасте от 20 до 79 лет на протяжении 20 лет.

Эспрессо

Эспрессо - еще один популярный способ приготовления кофе. В отличие от фильтрованного кофе, эспрессо содержит больше антиоксидантов, которые могут противодействовать окислительному стрессу и предотвращать развитие хронических заболеваний. Однако, эспрессо также содержит больше кофеина, что может вызвать негативные эффекты у некоторых людей, таких как повышенное сердцебиение или бессонница.

Кофе в турке

Приготовление кофе в турке - традиционный способ, который используется во многих странах. Однако, этот способ может быть менее безопасным для здоровья, так как кофе в турке содержит больше диетерического холестерина, который может повышать уровень холестерина в крови и способствовать развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование, опубликованное в 2007 году в Journal of Nutrition, показало, что употребление кофе в турке связано с повышением уровня холестерина в крови на 8-10%.