Арбуз не только освежает, но и не вреден для фигуры. Об этом и других его полезных свойствах рассказал изданию "МедикФорум" нутрициолог Игорь Строков.

По словам специалиста, в арбузе много жидкости, а также целый ряд витаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет. В числе полезных веществ, содержащихся в арбузе, витамин С, антиоксидант ликопин, снижающий риск рака, а также бета-каротин и цитруллин, которые уменьшают кровяное давление.

Согласно исследованиям, у арбузов даже есть антигипертензивное действие, полезное людям с избыточным весом. В продукте 39 калорий на 100 граммов. С его помощью можно не только поддерживать диету, но и усиливать спортивный рацион, поскольку калий и фосфор, которых много в арбузе, способны нейтрализовать мышечную боль.

Кроме того, в арбузе много витамина А в виде каротиноидов. Этот элемент положительно влияет на регенерацию волос и кожи, а также помогает глазам оставаться здоровыми.