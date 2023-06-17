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Нутрициолог Строков объяснил, в чем польза арбуза

Арбуз не только освежает, но и не вреден для фигуры. Об этом и других его полезных свойствах рассказал изданию "МедикФорум" нутрициолог Игорь Строков.

По словам специалиста, в арбузе много жидкости, а также целый ряд витаминов и минералов, которые укрепляют иммунитет. В числе полезных веществ, содержащихся в арбузе, витамин С, антиоксидант ликопин, снижающий риск рака, а также бета-каротин и цитруллин, которые уменьшают кровяное давление.

Согласно исследованиям, у арбузов даже есть антигипертензивное действие, полезное людям с избыточным весом. В продукте 39 калорий на 100 граммов. С его помощью можно не только поддерживать диету, но и усиливать спортивный рацион, поскольку калий и фосфор, которых много в арбузе, способны нейтрализовать мышечную боль.

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Кроме того, в арбузе много витамина А в виде каротиноидов. Этот элемент положительно влияет на регенерацию волос и кожи, а также помогает глазам оставаться здоровыми.

Ранее "Рамблер" писал о пользе арбуза для сердца.

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