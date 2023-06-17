Для отличной закуски: готовим галету с помидорами
Начался сезон ягод, овощей и фруктов, поэтому готовка становится в разы легче и разнообразнее. Приготовьте галету с томатами, когда этих прекрасных плодов станет на прилавках еще больше. Это очень вкусно!
Ингредиенты:
- 200 г муки
- 150 г сливочного масла
- 2 ст.л. майонеза
- 1 ст.л. сахара
- пара щепоток соли
- 4 средних помидора
- 3 ст.л. оливкового масла
- 2 зубчика чеснока
- майоран, орегано, тимьян
- черный кунжут для обсыпки бортиков
Процесс приготовления:
Просеянную муку смешать с солью и сахаром. Добавить кубики холодного сливочного масла, порубить ножом до мелкой крошки. Добавить майонез, вымесить тесто. Скатать в шар, обернуть и убрать на 1 час в холодильник.
Охлажденное тесто раскатать в круглый пласт толщиной 5-7 мм. Помидоры нарезать кружочками, разложить в центре, добавить травы и порубленный чеснок, смазать маслом. Подвернуть бортики, присыпать кунжутом.
Выпекать в разогретой до 200℃ 20-25 минут, иногда смазывая оливковым маслом.