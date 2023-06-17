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Для отличной закуски: готовим галету с помидорами

Начался сезон ягод, овощей и фруктов, поэтому готовка становится в разы легче и разнообразнее. Приготовьте галету с томатами, когда этих прекрасных плодов станет на прилавках еще больше. Это очень вкусно!

Для отличной закуски: готовим галету с помидорами
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • 200 г муки
  • 150 г сливочного масла
  • 2 ст.л. майонеза
  • 1 ст.л. сахара
  • пара щепоток соли
  • 4 средних помидора
  • 3 ст.л. оливкового масла
  • 2 зубчика чеснока
  • майоран, орегано, тимьян
  • черный кунжут для обсыпки бортиков

Процесс приготовления:

Просеянную муку смешать с солью и сахаром. Добавить кубики холодного сливочного масла, порубить ножом до мелкой крошки. Добавить майонез, вымесить тесто. Скатать в шар, обернуть и убрать на 1 час в холодильник.

Охлажденное тесто раскатать в круглый пласт толщиной 5-7 мм. Помидоры нарезать кружочками, разложить в центре, добавить травы и порубленный чеснок, смазать маслом. Подвернуть бортики, присыпать кунжутом.

Выпекать в разогретой до 200℃ 20-25 минут, иногда смазывая оливковым маслом.

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