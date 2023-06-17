Для отличной закуски: готовим галету с помидорами

Начался сезон ягод, овощей и фруктов, поэтому готовка становится в разы легче и разнообразнее. Приготовьте галету с томатами, когда этих прекрасных плодов станет на прилавках еще больше. Это очень вкусно!

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Ингредиенты: 200 г муки

150 г сливочного масла

2 ст.л. майонеза

1 ст.л. сахара

пара щепоток соли

4 средних помидора

3 ст.л. оливкового масла

2 зубчика чеснока

майоран, орегано, тимьян

черный кунжут для обсыпки бортиков

Процесс приготовления:

Просеянную муку смешать с солью и сахаром. Добавить кубики холодного сливочного масла, порубить ножом до мелкой крошки. Добавить майонез, вымесить тесто. Скатать в шар, обернуть и убрать на 1 час в холодильник.

Охлажденное тесто раскатать в круглый пласт толщиной 5-7 мм. Помидоры нарезать кружочками, разложить в центре, добавить травы и порубленный чеснок, смазать маслом. Подвернуть бортики, присыпать кунжутом.