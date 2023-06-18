Продукты для печени, которые помогут ей не стареть

Диетолог Дианова посоветовала есть овсяное печенье и творог для здоровья печени. С возрастом главный фильтр человеческого организма — печень — начинает работать хуже. Происходит это в том числе из-за большого количества углеводов в рационе. Такое питание может спровоцировать жировой гепатоз печени. Хорошая новость в том, что с ним справляется метиониновая кислота, которая есть в разных продуктах.

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Продукты для здоровья печени

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Овсяная каша

В овсяной каше, помимо пищевых волокон, присутствует метионин, который положительно влияет на жировой обмен, рассказала гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова. Сама по себе эта каша очень полезная, но не слишком сытная, отметила врач.

Помимо овсянки, можно есть и её заменители, тоже полезные для печени. Заменить овсяную кашу в рационе могут:

Гранола. Если выбрать гранолу с хорошим составом, она будет гораздо сытнее овсянки. Тем более её можно дополнить кусочками сыра или фруктами. Только вот есть её лучше в небольших количествах — примерно 50 г на человека.

Овсяное печенье. Желательно домашнего приготовления, без большого количества сахара. Замените им покупные сладости — и печень скажет вам спасибо.

Батончики мюсли. Неплохой вариант, но нужно искать с хорошим составом.

Творог

В твороге тоже есть полезная для печени метиониновая кислота. Правда, подойдёт не весь творог, а продукт с низкой жирностью — от 2% до 7%. Из него можно делать и сырники, но тогда он должен быть ещё менее жирным — до 2% или вообще обезжиренный.

Шиповник

Подойдёт отвар или настой. Он благотворно влияет на функцию печени и желчного пузыря. Такой напиток обладает витаминизирующим и желчегонным эффектом, добавила диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой». Чтобы напиток не был таким кислым, при варке можно добавить к нему листья стевии.

По словам токсиколога Михаила Кутушова, основных разрушителей печени человека девять. Самый, пожалуй, очевидный из них — алкоголь. Особенно если употреблять его регулярно.

Губительными для здоровья печени могут быть некоторые продукты — те, что содержат трансжиры, сладкое, а также газировка.

Даже некоторые лекарства, витамины и добавки могут не пойти на пользу. Плох для печени переизбыток витамина А, капельницы с железом и биодобавки, особенно для похудения. Также при малейшем скачке температуры не нужно пить парацетамол.