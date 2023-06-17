Печень, которая ежедневно выводит ненужные вещества из организма, с возрастом начинает работать хуже. Продукты с метиониновой кисолотой помогают ей оставаться в хорошем состоянии. Их "Вечерней Москве" назвала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, полезны овсяная каша и печенье, гранола и батончики-мюсли. Овсянка благотворно влияет на жировой обмен. Альтернативой ей может быть гранола, однако ее из-за большей сытности лучше есть в меньшем количестве (примерно 50 граммов для взрослого человека). Печенье и батончики-мюсли, если приготовлено из натуральных компонентов и почти без сахара, имеет такое же действие.

Метиониновая кислота содержится и в твороге. Его жирность должна быть 2-7%. Если из него планируется приготовить сырники, то меньше — 0-2%.

Стоит обратить внимание на настой или отвар шиповника. Он витаминизирует организм, а также оказывает желчегонное действие. Напиток полезен для печени и желчного пузыря. Чтобы он не был слишком кислым, можно добавить во время варки листья стевии.