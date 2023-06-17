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Диетолог перечислила полезные свойства клубники

Полезные свойства клубники, благоприятно влияющие на иммунитет и красоту, перечислила врач-диетолог Елена Тихомирова в беседе с изданием Известия.

Диетолог перечислила полезные свойства клубники
© Unsplash.com

Специалист отметила, что эта ягода низкокалорийна, помимо чего еще и содержит большое количество клетчатки, которая положительно влияет на перистальтику желудочно-кишечного тракта.

«Клубника богата кремнием, который отвечает за нашу за красоту, состояние волос, ногтей и зубов, а также за синтез коллагена. В 100 г клубники содержится три суточные нормы кремния», — добавила врач.

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Также диетолог отметила, что в 200 г клубники содержится суточная норма витамина С, способствующего укреплению иммунитета.

Ранее "Рамблер" рассказывал, какую клубнику нельзя покупать.

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