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Диетолог перечислила самые вредные для завтрака продукты

Мюсли и сдобные булочки считаются не самыми подходящими продуктами для первого приема пищи.

Диетолог перечислила самые вредные для завтрака продукты
© Волгоградская правда

Диетологи Лорен Манакер и Мэри Сабат заявили, что некоторые продукты не подходят для употребления в начале дня.

Например, из-за высокого содержания сахара в составе сдобных булочек и мюсли их не стоит употреблять на завтрак, передает издание Eat This, Not That!.

Это объясняется тем, что некоторые марки мюсли могут содержать даже больше сахара, чем газировка.

В списке запрещенных для завтрака продуктов также оказались булочки, кексы, маффины и сладкие фруктовые йогурты.

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