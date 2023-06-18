Диетолог перечислила самые вредные для завтрака продукты
Мюсли и сдобные булочки считаются не самыми подходящими продуктами для первого приема пищи.
Диетологи Лорен Манакер и Мэри Сабат заявили, что некоторые продукты не подходят для употребления в начале дня.
Например, из-за высокого содержания сахара в составе сдобных булочек и мюсли их не стоит употреблять на завтрак, передает издание Eat This, Not That!.
Это объясняется тем, что некоторые марки мюсли могут содержать даже больше сахара, чем газировка.
В списке запрещенных для завтрака продуктов также оказались булочки, кексы, маффины и сладкие фруктовые йогурты.