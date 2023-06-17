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Эксперты перечислили полезные свойства ананасов для организма

Добавив в рацион ананас, можно улучшить работу желудочно-кишечного тракта.

Эксперты перечислили полезные свойства ананасов для организма
© Волгоградская правда

В ананасах содержится фермент под названием бромелайн, который помогает пищеварению расщеплять белок в продуктах, а также благоприятно влияет на усвоение питательных веществ, передает издание ETNT.

Кроме того, бромелайн может облегчить боль при артрите. При этом заболевании суставы в теле опухают и развивается сильное воспаление.

Также в составе ананасов есть витамин С, благоприятно влияющий на здоровье кожи, усвоение организмом коллагена, железа и других полезных веществ.

Ученые смогли доказать, что между витамином и уменьшением риска развития хронических заболеваний существует взаимосвязь.

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