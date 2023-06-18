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Ягоды и орехи оказались полезными для улучшения гибкости сосудов

Здоровый рацион питания человека имеет важное значение для поддержания гибкости сосудов. Эксперты рассказали, какие продукты наиболее полезны для сердечно-сосудистой системы.

Ягоды и орехи оказались полезными для улучшения гибкости сосудов
© Слово и Дело

Авторы портала Rsute утверждают, что одними из самых полезных для сосудов продуктов являются ягоды. В частности они рекомендуют добавить в рацион питания чернику, малину и голубику, обладающие антиоксидантными свойствами. По словам экспертов, их употребление способствует снижению воспалений.

Не менее полезными также являются орехи, в том числе миндаль и фундук. В их состав входят витамины и минералы, снижающие уровень холестерола в организме и укрепляющие стенки сосудов. Кроме того, орехи улучшают общую сердечную функцию.

Наконец, эксперты рекомендуют обратить внимание на полезные свойства цельнозерновых продуктов. По их словам, они содержат в себе волокна, стабилизирующие уровень сахара в крови и снижающие риск развития заболеваний сердца и сосудов.

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