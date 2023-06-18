Врач заявила, что российские и турецкие завтраки самые полезные

Нутрициолог и основатель клиники «Доктора Зубаревой», Наталья Зубарева, поделилась с "Газета.Ru" своим мнением о самом здоровом завтраке.

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В исследовании были выявлены проблемы с калорийностью в американском завтраке, а также недостатки французского и английского завтрака. Однако, российский и турецкий завтраки оказались самыми полезными и сбалансированными. Сообщает "Газета.Ru".

Турецкий завтрак представляет собой разнообразное и сытное блюдо, почти несомненно здоровое. Он обычно включает свежие овощи, зелень, сыры, оливки, овощные салаты, яичные блюда и хлеб из нерафинированной муки.