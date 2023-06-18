Врач заявила, что российские и турецкие завтраки самые полезные

Врач-нутрициолог Зубарева заявила, что российские и турецкие завтраки самые полезные
Нутрициолог и основатель клиники «Доктора Зубаревой», Наталья Зубарева, поделилась с "Газета.Ru" своим мнением о самом здоровом завтраке.
В исследовании были выявлены проблемы с калорийностью в американском завтраке, а также недостатки французского и английского завтрака. Однако, российский и турецкий завтраки оказались самыми полезными и сбалансированными. Сообщает "Газета.Ru".
Турецкий завтрак представляет собой разнообразное и сытное блюдо, почти несомненно здоровое. Он обычно включает свежие овощи, зелень, сыры, оливки, овощные салаты, яичные блюда и хлеб из нерафинированной муки.
Однако самым полезным завтраком, согласно Наталье Зубаревой, является российский завтрак, который часто включает в себя каши на воде с добавлением ягод, орехов или сухофруктов. Этот вариант завтрака обеспечивает организм необходимыми микроэлементами, клетчаткой и полезными жирами, способствуя хорошему пищеварению и общему состоянию здоровья.