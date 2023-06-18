Названы опасные последствия употребления немытой зелени с грядки

Употребление немытой зелени с грядки может вызвать отравление и привести к заражению паразитами. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

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Некоторые огородники предпочитают есть собственноручно выращенную зелень прямо с грядки, предварительно не моя ее. Они считают, что раз продукт натуральный, то не принесет вреда. Но это не всегда верно, отметила эксперт.

Удобрения или вещества для обработки зелени от вредителей могут быть опасны для нашего здоровья. Человек может забыть, что он когда-то обрабатывал грядку. Затем съесть зелень, не помыв, и получить отравление.

Также на немытой зелени могут быть личинки паразитов.