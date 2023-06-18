Диетолог назвала самую вредную кашу

Диетолог Маргарита Королева рассказала о самой вредной каше. Об этом сообщает "Москва 24".

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Эксперт отметила, что кашу не стоит есть чаще, чем 3-4 раза в неделю и одного раза в день. Порция должна быть не больше 80 граммов сухой крупы. Так можно получить большое количество полезных веществ.

Однако не все каши одинаково полезны. Диетолог порекомендовала выбирать гречку и овсянку для завтрака, а самой вредной она назвала манную кашу. Дело в том, что в ней содержится много углеводов, а также она имеет гораздо более высокий гликемический индекс.

Чтобы разнообразить завтрак, Королева посоветовала выбирать для этого приема пищи творог, авокадо, яйца и слабосильную рыбу.