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Быстрый рецепт для лета: готовим легкий крем-суп из кабачка и брокколи

Быстрый суп летом? Не вопрос, если у вас есть пара свежих соцветий брокколи, молодой кабачок и пара картофелин. Очень простой рецепт, с которым справится любая хозяйка, сохраняйте и используйте.

Быстрый рецепт для лета: готовим легкий крем-суп из кабачка и брокколи
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • 3 средних картофелины
  • 1 маленькая луковица
  • 1 небольшое соцветие брокколи
  • 1 молодой кабачок
  • 3 ст.л. сметаны
  • 1 литр воды или куриного бульона
  • 20 г сливочного масла
  • соль/перец/зелень по вкусу
  • сухарики для подачи

Процесс приготовления:

Картофель очистить, нарезать крупными кубиками, залить водой и поставить вариться.

Тем временем очистить лук, мелко его нарезать и пассировать на сливочном масле до прозрачности. Затем отправить в кастрюлю с картофелем.

Брокколи разрезать на небольшие соцветия и добавить к почти готовому картофелю.

Кабачок очистить от кожуры и семечек. Нарезаем мелкими кусочками и добавить к остальным овощам.

Готовить суп еще минут 15.

Затем снять суп с огня, добавить сметану или сливки, соль, перец. Все тщательно перемолоть ручным блендером. Подавать с сухариками.

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