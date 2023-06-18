Быстрый рецепт для лета: готовим легкий крем-суп из кабачка и брокколи

Быстрый суп летом? Не вопрос, если у вас есть пара свежих соцветий брокколи, молодой кабачок и пара картофелин. Очень простой рецепт, с которым справится любая хозяйка, сохраняйте и используйте.

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Ингредиенты: 3 средних картофелины

1 маленькая луковица

1 небольшое соцветие брокколи

1 молодой кабачок

3 ст.л. сметаны

1 литр воды или куриного бульона

20 г сливочного масла

соль/перец/зелень по вкусу

сухарики для подачи

Процесс приготовления:

Картофель очистить, нарезать крупными кубиками, залить водой и поставить вариться.

Тем временем очистить лук, мелко его нарезать и пассировать на сливочном масле до прозрачности. Затем отправить в кастрюлю с картофелем.

Брокколи разрезать на небольшие соцветия и добавить к почти готовому картофелю.

Кабачок очистить от кожуры и семечек. Нарезаем мелкими кусочками и добавить к остальным овощам.

Готовить суп еще минут 15.