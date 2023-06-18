Быстрый рецепт для лета: готовим легкий крем-суп из кабачка и брокколи
Быстрый суп летом? Не вопрос, если у вас есть пара свежих соцветий брокколи, молодой кабачок и пара картофелин. Очень простой рецепт, с которым справится любая хозяйка, сохраняйте и используйте.
Ингредиенты:
- 3 средних картофелины
- 1 маленькая луковица
- 1 небольшое соцветие брокколи
- 1 молодой кабачок
- 3 ст.л. сметаны
- 1 литр воды или куриного бульона
- 20 г сливочного масла
- соль/перец/зелень по вкусу
- сухарики для подачи
Процесс приготовления:
Картофель очистить, нарезать крупными кубиками, залить водой и поставить вариться.
Тем временем очистить лук, мелко его нарезать и пассировать на сливочном масле до прозрачности. Затем отправить в кастрюлю с картофелем.
Брокколи разрезать на небольшие соцветия и добавить к почти готовому картофелю.
Кабачок очистить от кожуры и семечек. Нарезаем мелкими кусочками и добавить к остальным овощам.
Готовить суп еще минут 15.
Затем снять суп с огня, добавить сметану или сливки, соль, перец. Все тщательно перемолоть ручным блендером. Подавать с сухариками.