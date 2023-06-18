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Диетолог Пономарева оценила пользу кукурузных хлопьев в качестве завтрака

Изначально кукурузные хлопья, которые появились в XIX веке, были компонентом здорового питания. Полезен ли этот продукт в современном виде, порталу "МедикФорум" рассказала диетолог Василиса Пономарева.

Диетолог оценила пользу кукурузных хлопьев в качестве завтрака
© Pxhere

По словам специалиста, кукурузные хлопья не вредны для здоровья: они снабжают тело углеводами, которые дают энергию, при этом в них мало жира. Тем не менее из-за обработки многие питательные вещества пропадают, и из-за этого хлопья обогащают витаминами и минералами.

Не принесут пользы организму хлопья, которые засахарены. У них гораздо выше калорийность, из-за частого их употребления у взрослых и детей с большей вероятностью может развиться кариес.

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Важно и то, что кукурузные хлопья дают чувство насыщение не на такое длительное время, как овсяная каша. В них меньше крахмала и клетчатки. При этом во многих хлопьях высокое содержание соли, что тоже не делает их полезнее.

Ранее "Рамблер" писал о завтраке, который помогает избавиться от жира.

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