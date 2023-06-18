Диетолог назвала необычные свойства кефира

Кефир способен улучшать работу мозга и даже снижать холестерин. Диетолог Вера Денежка рассказала, какими еще необычными свойствами обладает продукт.

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«У кефира широкий спектр полезного действия из-за богатого состава: это витамины А, В, С, РР, К2, белок, кальций, магний, фосфор, натрий, молочнокислые бактерии и грибки», – сказала врач.

Благодаря этому он может выступать в роли психобиотика, который нормализует микрофлору кишечника и как следствие ведет к снижению депрессии, тревожности, а также улучшению работы мозга и памяти.

Также кефир способен снижать холестерин и бороться с инфекциями, так как обладает антимикробными свойствами. Его полезно употреблять, чтобы подавить рост кишечной палочки, сальмонеллы и хеликобактер пилори.