Добавки с витамином К1 и К2 могут повысить шансы на здоровую старость

Добавки в еду с витамином К помогут здоровому старению, пишет Nutrients.

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Эксперты отмечают, что продукты с витаминами K1 или K2 помогают бороться с заболеванием Альцгеймера у пациентов в возрасте. Витамин К2 способны производить и бактерии в ЖКТ человека. Много витамина К2 в сыре.

Между тем дефицит этого витамина очень редок, и пока не ясно, надо ли дополнительно его потреблять.