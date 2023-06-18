Добавки с витамином К1 и К2 могут повысить шансы на здоровую старость
Добавки в еду с витамином К помогут здоровому старению, пишет Nutrients.
Эксперты отмечают, что продукты с витаминами K1 или K2 помогают бороться с заболеванием Альцгеймера у пациентов в возрасте. Витамин К2 способны производить и бактерии в ЖКТ человека. Много витамина К2 в сыре.
Между тем дефицит этого витамина очень редок, и пока не ясно, надо ли дополнительно его потреблять.
Питание - важнейший критерий, определяющий здоровье. Рацион с низким содержанием клетчатки, цельных зерен и высоким объемом обработанной еды и сахара является немаловажным фактором риска смерти.