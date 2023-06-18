Эксперт назвал пять продуктов, которые не подделывают

Вопреки усилиям Роспотребнадзора, полиции и общественных организаций, некачественные товары и явные подделки продолжают присутствовать на рынке, и пока еще не удалось полностью устранить эту проблему, сообщает "АиФ".

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Теневая экономика продолжает быть серьезной проблемой. Надзорные органы проводят проверки путем секретных закупок, вводят системы маркировки продуктов, но потребитель все равно остается под угрозой попадания на подделку и обман.

Эксперт Павел Шапкин рассказал о том, какие продукты не подвергаются подделке и как можно защитить себя от фальсифицированных товаров.

Например, добавление ГМО в курятину, наличие пестицидов в овощах, применение антибиотиков в клубнике или внесение льда в рыбу для увеличения ее веса - все это является обманом.