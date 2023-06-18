Эксперт назвал пять продуктов, которые не подделывают

"АиФ": Эксперт Павел Шапкин назвал пять продуктов, которые не подделывают
Вопреки усилиям Роспотребнадзора, полиции и общественных организаций, некачественные товары и явные подделки продолжают присутствовать на рынке, и пока еще не удалось полностью устранить эту проблему, сообщает "АиФ".
Теневая экономика продолжает быть серьезной проблемой. Надзорные органы проводят проверки путем секретных закупок, вводят системы маркировки продуктов, но потребитель все равно остается под угрозой попадания на подделку и обман.
Эксперт Павел Шапкин рассказал о том, какие продукты не подвергаются подделке и как можно защитить себя от фальсифицированных товаров.
Например, добавление ГМО в курятину, наличие пестицидов в овощах, применение антибиотиков в клубнике или внесение льда в рыбу для увеличения ее веса - все это является обманом.
Самый простой и радикальный способ обезопасить свое здоровье - готовить простые продукты самостоятельно дома.