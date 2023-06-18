Люди, которые худеют от сладкого: что с ними не так

Существует множество диет и методов похудения, но в большинстве из них есть одно общее правило: ограничение потребления сладкого. Однако, есть небольшое количество людей, которые, наоборот, худеют от употребления сладкого. Что же с ними не так?

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Прежде всего, стоит упомянуть, что потребление сладкого может быть полезным для некоторых людей, так как оно может способствовать увеличению уровня счастья и удовлетворенности жизнью. В одном исследовании, опубликованном в журнале Appetite, ученые обнаружили, что употребление сладкого может улучшить настроение и уменьшить стресс. Однако, это не объясняет, почему некоторые люди худеют от сладкого.

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Один из возможных объяснений этого явления может быть связан с генетикой. В исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые обнаружили, что некоторые люди обладают генетическими вариантами, которые делают их менее чувствительными к вкусу сладкого. Это может привести к тому, что они будут потреблять больше сладкого, чтобы удовлетворить свою потребность в сладком вкусе, но при этом не будут набирать вес.

Еще одним возможным объяснением может быть то, что некоторые люди обладают более высоким уровнем обмена веществ, что позволяет им сжигать больше калорий даже при употреблении сладкого. В исследовании, опубликованном в журнале American Journal of Clinical Nutrition, ученые обнаружили, что уровень обмена веществ может варьироваться на 600 калорий в день между разными людьми. Это может объяснить, почему некоторые люди могут потреблять сладкое и при этом не набирать вес.

Кроме того, стоит упомянуть, что некоторые люди могут потреблять сладкое в умеренных количествах и при этом соблюдать здоровый образ жизни, включая занятия спортом и сбалансированное питание. В исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Journal, ученые обнаружили, что люди, которые потребляют сладкое в умеренных количествах, могут поддерживать здоровый вес и даже худеть, если они при этом занимаются физическими упражнениями и соблюдают сбалансированное питание.