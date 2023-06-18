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Диетолог Соломатина: для того, чтобы отказаться от сладкого, нужно правильно питаться

Нужно сначала понять, почему происходит так, что вас тянет на сладкое, чтобы от него отказаться. Таким мнением поделилась врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог: для того, чтобы отказаться от сладкого, нужно правильно питаться
© Unsplash

«Для начала стоит понять почему так происходит, что без определенной порции сладкого в день вы не можете долго прожить», — сказала Соломатина в комментарии для «Пятого канала». По ее словам, чтобы восполнить недостаток витаминов и уменьшить потребность в сладком, нужно есть семечки, орехи и листовые овощи. К тому же, полезным будет мясо, печень и цельнозерновые крупы.

Врач также отметила, что для того, чтобы отказаться от сладкого, нужно правильно питаться. А также использовать в своем рационе хром, который содержится в морепродуктах, и белок.

Ранее диетолог Евгения Пегова раскрыла, что лучше не есть летом. Она посоветовала исключить жареное жирное мясо из рациона, чтобы снизить нагрузку на печень и желудок.

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