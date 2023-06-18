Нутрициолог: переизбыток витаминов A, D, B6, B12 и PP опасен для организма

Очень много людей, восполняя недостаток питательных веществ в организме, принимают биологически активные добавки. Однако злоупотребление витаминами может не только оказаться бесполезным, но и нанести вред здоровью. Для восполнения важных элементов в организме в первую очередь важно сбалансировать питание, а не пичкать себя модными чудо-пилюлями.

Врач превентивной медицины, врач-физиотерапевт, диетолог и нутрициолог клиники Biogena Татьяна Семенова отметила, что особенно опасным для организма считается переизбыток витаминов A, D, B6, B12 и PP.

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Витамин А

Нутрициолог назвала этот микроэлемент, пожалуй, самым опасным для организма, если им сильно увлекаться. Парадоксально, что этот витамин у нас на слуху с самого детства и создавалось впечатление, что уж его нужно употреблять чуть ли не ложками. Оно и понятно: ведь считается, что он полезен для зрения, красоты кожи, иммунитета и репродуктивного здоровья.

«Однако его переизбыток может привести к тошноте, ухудшению зрения, нарушению функции печени и почек и судорогам. Также возможно выпадение волос, ломкость ногтей, паралич, явления дерматита, головная боль, сонливость, рвота и светобоязнь», — предостерегла врач.

Витамин D

Второй витамин, который опасен в избытке, — D. Чтобы его восполнять, многие принимают самоназначенные комплексы, превышающие суточную норму — 600–1000 МЕ. Но без анализов и врача прописывать себе дозировки очень не рекомендуется.

«К опасным последствиям передозировки витамина D относятся гиперкальциемия и гиперкальциурия, нарушения транспорта калия и магния. Может возникнуть тошнота, рвота, выраженная слабость, а также боли в костях и суставах», — отметила Семёнова в беседе с «Газетой.Ru».

Витамины B6 и B12

Эта парочка поддерживает функции нервной системы и особенно важна для тех, кто отказался от продуктов животного происхождения. Переизбыток этих витаминов может приводить к нарушениям нервной системы, мышечной слабости и ухудшению психоэмоционального состояния.

Витамин PP

Его же называют никотиновой кислотой. Он очень важен для роста, окисления, клеточного дыхания, белкового и углеводного обмена. Однако если его употреблять без меры, это может вызвать приливы, тошноту, рвоту, аритмию.

Что делать при передозировке витаминов

Если у вас случился гипервитаминоз, то нужно прекратить принимать БАДы и таблетки и срочно обратиться к специалисту: гастроэнтерологу, терапевту или диетологу.

Чем опасен дефицит витаминов

Но и недоедать витаминов тоже не стоит. Ведь их недостаток может оказаться не менее опасен. Например, дефицит кальция и витамина D может вызвать остеопению или остеопороз — состояния, сопровождающиеся хрупкостью костей и рисками переломов. Поэтому проще нехватку полезных веществ предотвратить.

По словам врача-эндокринолога, диетолога ММЦ «Медси на Мичуринском проспекте» Анны Кривошеевой, нехватку витаминов на ранних этапах на глаз определить сложно, а конкретные симптомы могут появиться даже спустя несколько месяцев такого дефицита. И если затягивать с лечением, то можно закончить все серьёзными последствиями.