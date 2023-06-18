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Гастроэнтеролог рассказала об опасности домашнего вина

Существует расхожее мнение, что домашнее вино — это нечто с целебными свойствами и обязательно гораздо более высокого качества, че магазинное вино. Однако, Лусине Махитарова, врач-гастроэнтеролог, считает, что это большое заблуждение

Гастроэнтеролог рассказала об опасности домашнего вина
© Ferra.ru

Домашнее вино не всегда является безопасным и полезным напитком, как нам обычно кажется. Врач-гастроэнтеролог Лусине Махитарова предупреждает, что домашнее вино, которое приготавливают самостоятельно, может быть опасным, если не соблюдать правила его изготовления. Она указывает на несколько признаков, которые говорят о том, что стоит избегать такого вина.

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Во-первых, если у вас есть подозрения по поводу вина, обратите внимание на запах. Если при открытии бутылки вы ощущаете кислый запах и замечаете изменения во вкусе, лучше отказаться от употребления. Также следует быть осторожными с вином, которое имеет мутный цвет и пузырится в бутылке. Иногда под видом вина могут продавать спирт, разбавленный водой и красителями. Обычно такое «вино» можно встретить на пляжах и в неофициальных местах торговли. Также стоит избегать вин, которые хранятся и продаются в пластиковой таре, особенно в жаркую погоду.

Если вы не уверены, что домашнее вино было приготовлено с соблюдением всех правил и норм, то лучше не покупать его. Врач предупреждает, что употребление некачественного домашнего вина может вызвать отравление и сильное отравление организма. Последствия могут быть непредсказуемыми и опасными для здоровья и жизни.

Если все же вы решили купить домашнее вино, то выбирайте надёжных продавцов, например, родственников или знакомых, которым доверяете. Обратите внимание, что такой напиток должен храниться в стеклянной таре и не иметь резкого кислого запаха и вкуса. Если, возможно, посетите место и ознакомьтесь с технологией его приготовления.

Важно помнить, что любое вино содержит танины, которые могут вызвать сильные головные боли. Домашнее вино, часто менее очищенное, содержит больше танинов, чем магазинный напиток. Кроме того, любое вино содержит спирт, который оказывает негативное влияние на нервную систему и печень. Употребление вина также может вызвать скачки артериального давления и привести к развитию гипертонии.

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