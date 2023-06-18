Гастроэнтеролог рассказала об опасности домашнего вина

Существует расхожее мнение, что домашнее вино — это нечто с целебными свойствами и обязательно гораздо более высокого качества, че магазинное вино. Однако, Лусине Махитарова, врач-гастроэнтеролог, считает, что это большое заблуждение

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Домашнее вино не всегда является безопасным и полезным напитком, как нам обычно кажется. Врач-гастроэнтеролог Лусине Махитарова предупреждает, что домашнее вино, которое приготавливают самостоятельно, может быть опасным, если не соблюдать правила его изготовления. Она указывает на несколько признаков, которые говорят о том, что стоит избегать такого вина.

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Во-первых, если у вас есть подозрения по поводу вина, обратите внимание на запах. Если при открытии бутылки вы ощущаете кислый запах и замечаете изменения во вкусе, лучше отказаться от употребления. Также следует быть осторожными с вином, которое имеет мутный цвет и пузырится в бутылке. Иногда под видом вина могут продавать спирт, разбавленный водой и красителями. Обычно такое «вино» можно встретить на пляжах и в неофициальных местах торговли. Также стоит избегать вин, которые хранятся и продаются в пластиковой таре, особенно в жаркую погоду.

Если вы не уверены, что домашнее вино было приготовлено с соблюдением всех правил и норм, то лучше не покупать его. Врач предупреждает, что употребление некачественного домашнего вина может вызвать отравление и сильное отравление организма. Последствия могут быть непредсказуемыми и опасными для здоровья и жизни.

Если все же вы решили купить домашнее вино, то выбирайте надёжных продавцов, например, родственников или знакомых, которым доверяете. Обратите внимание, что такой напиток должен храниться в стеклянной таре и не иметь резкого кислого запаха и вкуса. Если, возможно, посетите место и ознакомьтесь с технологией его приготовления.