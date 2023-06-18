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Фаршированные перцы, от которых в восторге вся семья: видеорецепт

Каждый день мы задаемся вопросом, что приготовить на завтрак, обед или ужин. Обычные блюда вроде картофеля с курицей или плова уже давно приелись и многим из нас хочется чего-то нового.

Идеальный вариант для гурманов — что-нибудь фаршированное. Например, перцы. Печеные перцы всегда очень вкусные, а если вложить в них другие ингредиенты, можно получить сытное необычное блюдо.

В TikTok обсуждают рецепт фаршированных перцев без фарша, которые нравятся всем. Чтобы их приготовить, понадобятся перцы, куриное филе, шампиньоны, лук, чеснок, сметана, соль-перец и тертый сыр. Смотрите видео, чтобы узнать подробный рецепт вкуснейших фаршированных перцев.

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