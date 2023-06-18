Эндокринолог: есть мороженое нужно максимум до 15:00

Эндокринолог Павлова: есть мороженое нужно максимум до 15:00. Исключительно в первой половине дня, как и остальные сладкие продукты: горький шоколад, ягоды и фрукты. Если пренебречь, вечером может быть слишком резкий скачок сахара в крови. Это все рекомендации по поводу времени. Но еще есть ограничения и запреты, о которых врач тоже сказала.

Так, сбавить обороты нужно людям с лишним весом и угревой сыпью. Каждый день лакомиться мороженым им точно не стоит, отметила доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова.

По её словам, в таком случае мороженое для них «в прямом смысле как горящая спичка, брошенная в бензобак, — обострения болезни не миновать».

Ну и не отразится на фигуре лишь одно мороженое в месяц. Всё свыше — уже ни к чему.

Как выбрать качественное мороженое

Основными правилами поделился Роспотребнадзор.

- Осматриваем упаковку. Там должны быть указаны: состав, вес, адрес и дата производства, срок и температура хранения. Если добавлены растительные жиры, будет указано «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром».

- Изучаем состав. Допускается использование натуральных стабилизаторов и загустителей: камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин и альгинат натрия (Е401).