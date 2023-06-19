3 ореха, способствующие здоровью сердца и мозга

С возрастом растет риск развития болезней, поэтому особенно важно уделять приоритетное внимание здоровью сердца и мозга.

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Поддерживать хорошее самочувствие поможет незначительное изменение рациона питания.

Одна из лучших вещей, что можно сделать для здоровья сердечно-сосудистой системы, а также для хорошего настроения — начать есть полезные орехи, сообщает издание She Finds.

Миндаль

Миндаль обладает многочисленными полезными свойствами для здоровья, особенно для сердца и настроения, рассказала диетолог Лиза Ричардс. Орех богат мононенасыщенными жирами, которые, как было доказано, помогают снизить уровень плохого холестерина, уменьшить риск сердечных заболеваний и улучшить общее состояние сердца.

Кроме того, эти полезные жиры помогают поддерживать нормальное кровяное давление, уменьшают воспаление и способствуют здоровью крови. Также миндаль богат другими питательными веществами, такими как магний, витамин Е и омега-3 жирные кислоты, все они хорошо влияют на работу сердца и здоровье сердечно-сосудистой системы.

По словам эксперта, аминокислоты и питательные вещества, которые содержатся в миндале, отлично поддерживают здоровье мозга. Употребление ореха может способствовать выработке серотонина — гормона радости, уменьшить беспокойство и способствовать ощущению благополучия.

Грецкие орехи

В грецких орехах содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые уменьшают воспаление в организме, отметил диетолог Роберт Иафелис. По словам специалиста, хроническое воспаление — основная причина сердечных болезней. Также этот сорт орехов благотворно влияет на работу мозга и защищает от депрессии.

Фисташки