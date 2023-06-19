Названа дневная норма черешни для здорового человека
В России начинается сезон черешни, когда любители этой ягоды имеют возможность относительно дешево наслаждаться любимым лакомством. Однако в этом деле важно соблюдать меру, чтобы не получить проблемы с желудком, пишет Infox.ru.
Врач Елена Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что черешня и вишня — это действительно очень полезные ягоды, но если употреблять их в ограниченном количестве.
«Безгранично есть любые продукты, даже самые полезные, нельзя», — заявила она.
В среднем для здорового взрослого человека нормально употребить 200 – 300 граммов черешни и вишни в день.
С диабетом нужно очень аккуратно подходить к употреблению черешни, поскольку в ней содержится большое количество глюкозы.
«Некоторые не переносят черешню из-за того, что там много клетчатки, она может вызвать вздутие, метеоризм, неприятные ощущения. Так же, как и вишня. Она более кислая, и если есть повреждения слизистой, гастриты, язвы, панкреатиты, проблемы с ЖКТ, тоже стоит не переедать либо вообще от неё отказаться», — заключила специалист.