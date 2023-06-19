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Названа дневная норма черешни для здорового человека

В России начинается сезон черешни, когда любители этой ягоды имеют возможность относительно дешево наслаждаться любимым лакомством. Однако в этом деле важно соблюдать меру, чтобы не получить проблемы с желудком, пишет Infox.ru.

Названа дневная норма черешни для здорового человека
© Нижегородская правда

Врач Елена Соломатина в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказала, что черешня и вишня — это действительно очень полезные ягоды, но если употреблять их в ограниченном количестве.

«Безгранично есть любые продукты, даже самые полезные, нельзя», — заявила она.

В среднем для здорового взрослого человека нормально употребить 200 – 300 граммов черешни и вишни в день.

С диабетом нужно очень аккуратно подходить к употреблению черешни, поскольку в ней содержится большое количество глюкозы.

«Некоторые не переносят черешню из-за того, что там много клетчатки, она может вызвать вздутие, метеоризм, неприятные ощущения. Так же, как и вишня. Она более кислая, и если есть повреждения слизистой, гастриты, язвы, панкреатиты, проблемы с ЖКТ, тоже стоит не переедать либо вообще от неё отказаться», — заключила специалист.

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