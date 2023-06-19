Как безопасно выбрать суши и роллы

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать популярное блюдо и кому с ним стоит быть осторожнее.

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По словам экспертов, роллы и суши богаты микроэлементами и витаминами. Основные – кальций, магний, фосфор, калий, йод, витамины группы А, В, К, С и другие. Калорийность блюда зависит от его состава. Так, в 100 г ролла «Калифорния» содержится всего 100 ккал. Другие виды роллов могут быть более сытными и содержать 400 ккал.

При нарушении технологии приготовления суши и роллов, а также при использовании испорченных или некачественных продуктов появляется риск отравления и возникновения гельминтозов. Помимо этого, высокая концентрация соли в составе соевого соуса и соленых рыбопродуктов может вызвать гипертонию и заболевание почек и суставов.

Употребление суши стоит ограничить при таких заболеваниях, как сахарный диабет, гастрит, холецистит, панкреатит и патологии органов желудочно-кишечного тракта, острых инфекционных заболеваний.

Роллы и суши, купленные в магазине или приготовленные дома, необходимо хранить в холодильнике максимум сутки. Невскрытую упаковку следует использовать в течение указанного на этикетке срока годности.

Также при покупке готовых суши и роллов следует обращать внимание на условия хранения, сроки годности и состояние упаковки – она должна быть герметичной, не вздутой и без следов подтеков.

Заказывать на дом данную продукцию советуют в хорошо известных, проверенных местах. Например, там, где вы уже были. Выберите ближайшее к вам заведение, желательно то, которое находится в вашем районе. Перед тем, как сделать заказ, позвоните по телефону ресторана, а не по указанному на сайте, и уточните, делают ли они доставку по заказу и правильно ли указан телефон на сайте доставки.