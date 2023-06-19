Рецепты коктейлей из простых ингредиентов

Вкусный освежающий коктейль в жаркий летний день не только утолит жажду, но и поднимет настроение.

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На сегодняшний день существуют сотни рецептов смешивания напитков, но для некоторых из них могут потребоваться редкие ингредиенты или специальное оборудование. В этом материале мы расскажем, как сделать коктейли дома из простых и доступных продуктов.

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Делаем безалкогольные коктейли дома: рецепты

Практически для каждого рецепта вам понадобится лед. Поэтому перед тем как делать коктейль дома, убедитесь, что в морозилке его достаточно.

Подготовьте вместительный кувшин, где будет смешиваться напиток, и высокие прозрачные стаканы.

Самые простые рецепты коктейлей для дома включают всего несколько ингредиентов и готовятся буквально за несколько минут.

Лимонад с огурцом

Ингредиенты

1 средний огурец,



3 веточки мяты,



1 лимон,



0,5 л газированной воды,



сахар по вкусу.

Огурец нарежьте тонкими слайсами, а лимон — кружочками. Разомните мяту с небольшим количеством сахара и поместите все в большой кувшин. Залейте водой и тщательно перемешайте. Дайте настояться полчаса и, если необходимо, добавьте еще сахара. Разливайте в стаканы со льдом. Приготовление:

Клубничный безалкогольный мохито

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300 граммов клубники,



1 лимон или лайм,



1 пучок мяты,



0,8 л газированной воды,



сахар по вкусу. Ингредиенты:

Приготовление:

Клубнику нарежьте на 4-8 частей в зависимости от размера. Мяту с сахаром перетрите, пока она не даст сок. В кувшин положите все ингредиенты и лед, затем залейте газировкой. Вместо простой воды можно использовать спрайт, но тогда количество сахара должно быть минимальным.

Готовим дома вкусные коктейли из молока

Любимый напиток многих детей не составит труда приготовить дома.

Рецепты молочных коктейлей вместо обычного льда чаще всего включают мороженое. Его можно размешать с другими ингредиентами или положить шарик прямо в стакан.

Лучше смешивать такие коктейли в блендере.

Банановый молочный коктейль

Ингредиенты:

4 банана,

800 мл молока,

4 шарика сливочного мороженого.

Приготовление:

Взбить все ингредиенты до однородной массы с легкой пеной. Разлить по стаканам, украсить кружочками банана.

Молочный калейдоскоп

Ингредиенты:

400 мл молока,

200 граммов пломбира,

2 стаканчика готового желе разных цветов.

Приготовление:

Молоко и пломбир перебиваем в блендере до пены. Затем помещаем в чашу желе и включаем буквально на несколько секунд, чтобы остались кусочки. Для этого коктейля потребуются толстые трубочки, чтобы в них ничего не застревало.

Смешиваем алкогольные коктейли дома: рецепты

Тем, кто хочет устроить вечеринку дома, рецепты коктейлей с алкоголем, скорее всего, пригодятся.

Яркие интересные напитки поднимут настроение гостям и разнообразят застолье.

Ананасы в шампанском

Ингредиенты:

1 банка консервированных ананасов,

125 мл коньяка,

1 бутылка шампанского,

5 ст. л. сахарной пудры.

Приготовление:

В большой кувшин с плотной крышкой помещаем сок ананаса из банки и сам фрукт, нарезанный на маленькие дольки. Добавляем сахар и коньяк, перемешиваем, закрываем и отправляем в холодильник настояться на час-два. Перед подачей в емкость выливаем шампанское.

Мартини рояль

Ингредиенты:

100 мл мартини,

100 мл шампанского,

1 ст. л. сока лайма,

1 веточка мяты.

Приготовление:

В винный бокал налить мартини и сок лайма. Заполнить емкость кубиками льда почти до верха, а затем добавить шампанское. Украсить мятой и кружочком лайма.

Замороженная сангрия

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Ингредиенты:

1 бутылка красного полусладкого вина,

3 сладких яблока,

0,5 кг замороженной клубники,

3 апельсина,

сахар по вкусу.

Приготовление: