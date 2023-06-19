Холодник из свеклы на кефире: легкий суп для жаркой погоды
В жару нередко хочется побаловать себя прохладным освежающим супом. Если окрошка вам уже надоело, а к гаспачо вы равнодушны, попробуйте холодник из свеклы на кефире.
Этот суп готовится из простых и доступных ингредиентов, которые можно найти в любом супермаркете. Кроме того, этот суп вполне можно назвать диетическим, ведь он полностью состоит из овощей.
Рецепт холодника из свеклы ищите в материале "Рамблера".
Ингредиенты
- Картофель – 200 г;
- Огурцы – 200 г;
- Свекла вареная – 200 г;
- Зеленый лук – 50 г;
- Кефир 2,5% – 1 л;
- Яйца – 4 шт;
- Лимон – по вкусу;
- Соль – по вкусу;
- Перец – по вкусу;
Приготовление
1. Сварите картофель и нарежьте его небольшими кусочками. Лучше всего использовать молодой мелкий картофель – его можно не чистить, а еще он быстрее сварится.
2. Свежие огурцы натрите на мелкой терке.
3. Сварите яйца вкрутую. Два из них натрите на терке и добавьте к огурцам. Оставшиеся яйца понадобятся для украшения супа.
4. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к овощной смеси.
5. Сварите свеклу, нашинкуйте ее тонкой соломкой и отправьте в кастрюлю к остальным овощам.
6. Выдавите сок половинки лимона, поперчите и посолите.
7. Залейте овощи холодным кефиром. Кефир можно использовать жирностью 2,5% или 3,2%.
8. Перемешайте суп и отправьте его в холодильник на 20-60 минут. Если продукты уже были холодные, можно сразу же подавать на стол.
9. Для подачи нарежьте тонкими полосками стебли зеленого лука, а также порежьте пополам оставшиеся яйца.
10. Разлейте холодник по тарелкам. Украсьте блюдо луком и яйцами.
Приятного аппетита!