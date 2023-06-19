Холодник из свеклы на кефире: легкий суп для жаркой погоды

В жару нередко хочется побаловать себя прохладным освежающим супом. Если окрошка вам уже надоело, а к гаспачо вы равнодушны, попробуйте холодник из свеклы на кефире.

© ru.123rf.com

Этот суп готовится из простых и доступных ингредиентов, которые можно найти в любом супермаркете. Кроме того, этот суп вполне можно назвать диетическим, ведь он полностью состоит из овощей.

Рецепт холодника из свеклы ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Картофель – 200 г;

Огурцы – 200 г;

Свекла вареная – 200 г;

Зеленый лук – 50 г;

Кефир 2,5% – 1 л;

Яйца – 4 шт;

Лимон – по вкусу;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Приготовление

1. Сварите картофель и нарежьте его небольшими кусочками. Лучше всего использовать молодой мелкий картофель – его можно не чистить, а еще он быстрее сварится.

2. Свежие огурцы натрите на мелкой терке.

3. Сварите яйца вкрутую. Два из них натрите на терке и добавьте к огурцам. Оставшиеся яйца понадобятся для украшения супа.

4. Мелко нарежьте зеленый лук и добавьте к овощной смеси.

5. Сварите свеклу, нашинкуйте ее тонкой соломкой и отправьте в кастрюлю к остальным овощам.

6. Выдавите сок половинки лимона, поперчите и посолите.

7. Залейте овощи холодным кефиром. Кефир можно использовать жирностью 2,5% или 3,2%.

8. Перемешайте суп и отправьте его в холодильник на 20-60 минут. Если продукты уже были холодные, можно сразу же подавать на стол.

9. Для подачи нарежьте тонкими полосками стебли зеленого лука, а также порежьте пополам оставшиеся яйца.

10. Разлейте холодник по тарелкам. Украсьте блюдо луком и яйцами.