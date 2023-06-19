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Назван низкокалорийный природный антидепрессант

Кресс-салат обладает множеством свойств, полезных для организма, при этом зелень содержит всего 32 ккал на 100 г продукта, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Эксперты отмечают, что его употребление положительно влияет на мозговую активность человека.

Назван низкокалорийный природный антидепрессант
© Unsplash

Как пишет издание, листья кресс-салата по вкусу схожи с горчицей, они способствуют укреплению памяти, а также способны оказывать антидепрессивное и успокаивающее воздействие. Среди других полезных свойств кресс-салата эксперты выделили наличие в нем витаминов А, С, Е и К, а также группы витаминов В. Растение также богато йодом, холином, ниацином и фолиевой кислотой.

При регулярном употреблении кресс-салата можно заметить уменьшение воспалений и улучшение качества кожи, добавили в Роспотребнадзоре. Кроме того, растение обладает мочегонным эффектом, что способствует очищению организма от шлаков.

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