Назван низкокалорийный природный антидепрессант

Кресс-салат обладает множеством свойств, полезных для организма, при этом зелень содержит всего 32 ккал на 100 г продукта, сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Эксперты отмечают, что его употребление положительно влияет на мозговую активность человека.

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Как пишет издание, листья кресс-салата по вкусу схожи с горчицей, они способствуют укреплению памяти, а также способны оказывать антидепрессивное и успокаивающее воздействие. Среди других полезных свойств кресс-салата эксперты выделили наличие в нем витаминов А, С, Е и К, а также группы витаминов В. Растение также богато йодом, холином, ниацином и фолиевой кислотой.