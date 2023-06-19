Врач развеяла миф о вреде картофеля для здоровья

– Калий, магний, фосфор, витамин С и не только ждут вас в приготовленном молодом картофеле. Конечно, если говорить о жаренном на масле овоще, эффект становится уже не таким приемлемым, а вот картошка в мундире или пюре отличный выбор для правильного питания, – цитирует СМИ врача.