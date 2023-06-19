Врач развеяла миф о вреде картофеля для здоровья
Врач-диетолог Евгения Пегова отметила, что картофель вошел в список продуктов, которые напрасно исключили из списка полезных для здоровья. По словам эксперта, это целый "сундук" с витаминами.
В беседе с журналистами российский медик отметила, что диетологи 2000-х годов решили вычеркнуть картофель из рекомендованного списка продуктов. Однако вопреки распространенному мнению этот овощ не вреден для здоровья.
Пегова заверила, что картофель – это целый "сундук" с витаминами и минералами. А вместе с тем он очень низкокалорийный, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
– Калий, магний, фосфор, витамин С и не только ждут вас в приготовленном молодом картофеле. Конечно, если говорить о жаренном на масле овоще, эффект становится уже не таким приемлемым, а вот картошка в мундире или пюре отличный выбор для правильного питания, – цитирует СМИ врача.