Почему пробовать фрукты на рынке опасно

Летом на прилавках появляется много сезонных овощей, фруктов и ягод. Нередко перед покупкой их пробуют на вкус в немытом виде. Однако это грозит серьезным отравлением.

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Об опасности таких пробований, а также о том, как правильно мыть купленные на рынке плоды, «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Почему опасно пробовать на рынке

По ее словам, плохо промытые овощи и фрукты могут сохранять бактерии. Но самое опасное — это различные паразиты, которые остаются на поверхности, если плод грязный.

— На фермерских хозяйствах часто используют органические удобрения, которые могут содержать яйца аскаридов (крупные черви-паразиты — прим. «ВМ»). Они могут быть на поверхности овоща, если те плохо промыты. При попадании вовнутрь паразиты начинают размножаться в организме, что приводит к серьезным осложнениям, — объяснила врач.

Чернышева также отметила, что в крупных тепличных хозяйствах производители «подкармливают» растения специализированными удобрениями. В этом случае паразитов на поверхности плода не будет.

Самыми опасными плодами в плане инфекций, бактерий и паразитов, по мнению специалиста, считаются:

огурцы;зелень (укроп, петрушка, кинза, базилик);клубника.

Как правильно мыть овощи и фрукты

В беседе с «ВМ» Чернышова рассказала о нескольких простых шагах, которые помогут избежать встречи с паразитами и бактериями.

— Нужно положить плоды в дуршлаг, поместить его в кастрюлю с обычной водой без моющих средств и химикатов на 20–30 минут. За это время все частички земли останутся в воде, в том числе те, которые могут содержать паразиты и бактерии, — пояснила она.