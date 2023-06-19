Как выбрать хороший арбуз и не отравиться

Свежий и сочный, арбуз не только утоляет жажду, но и дарит множество полезных веществ. Каждый кусочек оказывается настоящим праздником для вкусовых рецепторов. Как правильно выбрать арбуз, чтобы он стал райским угощением без последствий?

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Об особенностях, которые помогут найти идеальный экземпляр, почему раньше ели арбуз не раньше августа и как определить количество нитратов в сладкой ягоде, «Секрету» рассказали Наталья Нефёдова, диетолог, член ассоциации диетологов Канады и Юлия Маковецкая, лидер блока внешних исследований «ВкусВилла».

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Чем полезен арбуз

Арбуз не только вкусный и освежающий фрукт, но и настоящий кладезь полезных веществ. Он на 92% состоит из воды, поэтому отлично утоляет жажду и помогает поддерживать водный баланс в организме. Содержит витамины, антиоксиданты, полезные пигменты и электролиты.

«Одно из самых полезных веществ в арбузе — ликопин. Это фитовещество благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему и защищает кожу от ультрафиолета. Очень полезен бета-криптоксантин, пигмент, снижающий воспаления в организме. В нём также много витамина А, калия и магния. Противопоказаний у арбуза почти нет, только аллергия и индивидуальная непереносимость. Полезную ягоду можно употреблять каждый день: 400 граммов, разделённых на порции, будут очень полезны в ежедневном рационе», — говорит диетолог Наталья Нефёдова.

Как выбрать арбуз и на что обратить внимание

Характеристики вкусного и безопасного для употребления арбуза утверждены законодательно . Продавец должен иметь сертификат НСС, подтверждающий соответствие арбузов ГОСТу. Его выдает Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний (Росстандарт) по результатам испытаний в лаборатории. В сертификате указываются показатели безопасности по пестицидам, нитратам, радионуклидам, микробиологическим параметрам.

В Ростесте отмечают: если продавец проверенный и имеет необходимые документы, можно переходить к оценке арбуза по стандарту качества. В него входят такие параметры, как внешний вид, степень зрелости, состояние плодов и т. д.

Кожура

Арбуз должен быть с яркой и насыщенной зелёной кожурой: гладкой и блестящей, не тусклой и не сухой.

«Самый главный критерий — целостность кожуры, отсутствие трещин или вмятин. У хорошего арбуза она плотная, темно-зелёного цвета, её сложно поцарапать ногтем. У незрелого зеленая оболочка неплотная, её легко продавить. Через повреждения в арбуз могут попасть вредные вещества и вызвать отравление. Поэтому не рекомендуется покупать разрезанные арбузы», —отметил Артём Ситников, менеджер-технолог по овощам и фруктам во «ВкусВилле».

Эксперты Роскачества предупреждают , что качество арбуза сохраняется, если общая площадь внешних повреждений (побитостей и трещин), вызванных транспортировкой или хранением, не превышает 1/8 части поверхности плода.

Хороший арбуз должен иметь одно желто-кремовое пятно на нижней части. Это пятно свидетельствует о том, что арбуз созревал, лёжа на земле.

Чем больше солнечных дней — тем слаще арбуз. Если солнца было мало, пятно будет не жёлтым, а бледным, а арбуз не очень сладким.

Размер

Необязательно очень большой арбуз будет спелым. Вес и размер зависят от сорта и времени созревания. В конце урожая плоды арбуза становятся более мелкими, однако это не означает, что они менее вкусные. При выборе арбуза из одной партии лучше всего взять арбуз чуть больше среднего, он будет самым спелым. Слишком большие или слишком маленькие могут быть недозрелыми или с химикатами.

Спелый и неспелый арбуз одинакового размера будут весить по-разному — спелый будет легче недозрелого, а перезрелый, высохший — ещё легче.

Хвостик

Сам хвостик ничего не говорит о спелости арбуза. Это важно на бахче — сборщик плодов по высохшему хвостику определяет, созрели ли они. Однако здесь надо учитывать, что, если арбузы долго везли, хвостик подсыхает в любом случае. На это требуется всего 3–4 дня. При этом «пуговка» — место, откуда растёт арбузный хвостик, — должна быть сухой, одеревеневшей. Если она зеленоватая, арбуз вряд ли поспел.

Звук арбуза

Самый распространённый способ определения зрелости — постучать по арбузу костяшками пальцев. Глухой звук означает, что арбуз не сочный — незрелый или уже подсох. Если звонкий, значит, он спелый и полон сладости. Можно приложить одну ладонь к одной стороне и ударить по другой. Должна ощущаться вибрация, отдача. Незрелый арбуз более мягкий, удар в нём не пружинит, а гаснет.

Покупать ли арбузы в начале лета

С детства нас учили, что до августа арбузы есть нежелательно. Считалось, что только с наступлением последнего месяца лета можно наслаждаться сочной сахарной мякотью без вреда для здоровья. Все с нетерпением ждали конца лета, чтобы попробовать арбузы без нитратов и не рисковать отравлением.

сочные сорта из Бразилии украшают фруктово-овощные отделы магазинов зимой и осенью: в южноамериканской стране поспевают отличные арбузы именно в это время;

Иран поставляет полосатых гигантов ранней весной;

Арбузы в июне созревают в Турции и в южных республиках бывшего СССР;

а вот попробовать недорогие отечественные арбузы можно уже в июле-августе. С чем связан этот миф? Несколько десятков лет назад арбузы в июне-июле действительно могли быть недозревшими. Арбузы были только отечественными, а на юге России бахчевые созревают к концу лета. Сегодня же арбузы можно попробовать целый год, в том числе и зимой, отметила Маковецкая. Арбузы выращивают по всему миру, а поставки арбузов не прерываются:

Нитраты в арбузах

Вопрос о нитратах очень волнует людей, заботящихся о здоровье — своём и своей семьи. Производители даже выпускают карманный тестер. Приложил приборчик к полосатой ягоде и узнал, сколько там нитратов. Но специалисты говорят, что в зрелом правильно выращенном арбузе нитратов почти нет.

«Карманные нитратомеры основаны на принципе электропроводимости солей в соке фруктов. Нитрат-тестер измеряет проводимость электричества и таким образом выясняет количество солей в арбузе. Но соли в арбузе могут быть не только нитратами, но и полезными соединениями, которые неизменно содержатся во всех фруктах и даже простой воде. На самом деле нитратомер показывает уровень всех солей и может зафиксировать превышение нормы, даже если нитраты на нормальном уровне. Вычислить наличие одного вещества небольшим приборчиком невозможно — для этого требуются специальные реактивы и лаборатория», — подчеркнула Юлия Маковецкая.

Как сообщают специалисты «Росстандарта», нитраты в количестве до 60 мг на 1 кг арбуза не опасны. Торговые сети контролируют продукцию на содержание нитратов в аккредитованных лабораториях Ростеста.

Пестициды в арбузах