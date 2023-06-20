Рыба в сливочном соусе на сковороде: видео

Морепродукты – идеальный вариант для ужина. Помимо того, что это очень полезно, приготовить рыбу можно очень просто и быстро.

Один из таких рецептов "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @bakingprincesa. Девушка подробно рассказала и показала, как приготовить стейки из красной рыбы в сливочном соусе с добавлением шпината и помидоров черри.

Для приготовления вам понадобятся:

Стейки из красной рыбы

Помидоры черри

Шпинат

Сливки

Сыр

Сливочное масло

Подробный процесс приготовления смотрите в видеоролике. Такой вариант подойдет как для обычного ужина или обеда, так и для праздничного стола.