Рыба в сливочном соусе на сковороде: видео
Морепродукты – идеальный вариант для ужина. Помимо того, что это очень полезно, приготовить рыбу можно очень просто и быстро.
Один из таких рецептов "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @bakingprincesa. Девушка подробно рассказала и показала, как приготовить стейки из красной рыбы в сливочном соусе с добавлением шпината и помидоров черри.
Для приготовления вам понадобятся:
- Стейки из красной рыбы
- Помидоры черри
- Шпинат
- Сливки
- Сыр
- Сливочное масло
Подробный процесс приготовления смотрите в видеоролике. Такой вариант подойдет как для обычного ужина или обеда, так и для праздничного стола.
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