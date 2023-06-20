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Рыба в сливочном соусе на сковороде: видео

Морепродукты – идеальный вариант для ужина. Помимо того, что это очень полезно, приготовить рыбу можно очень просто и быстро.

Один из таких рецептов "Рамблер" нашел в социальной сети TikTok у пользовательницы с ником @bakingprincesa. Девушка подробно рассказала и показала, как приготовить стейки из красной рыбы в сливочном соусе с добавлением шпината и помидоров черри.

Для приготовления вам понадобятся:

  • Стейки из красной рыбы
  • Помидоры черри
  • Шпинат
  • Сливки
  • Сыр
  • Сливочное масло

Диетолог рассказала, какую рыбу нельзя есть каждый день

Подробный процесс приготовления смотрите в видеоролике. Такой вариант подойдет как для обычного ужина или обеда, так и для праздничного стола.

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить фаршированные перцы.

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