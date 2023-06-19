$83.99+0.3491.80+0.16

Диетолог сравнил вред колы и кваса

В квасе слишком много сахара, но он все равно полезнее колы, рассказал диетолог-эндокринолог, член Международной и Европейской ассоциаций эндокринологов Вадим Крылов. Вред двух этих напитков он сравнил в беседе с изданием «Доктор Питер».

Диетолог сравнил вред колы и кваса
© Lenta.ru

По словам Крылова, в квасе много сахара, потому его чрезмерное употребление может привести к ожирению и, как следствие, проблемам с сердцем и сосудами.

«Консерванты же в квасе, как правило, натуральные: лимонная кислота, молочная кислота. А вот солод, который тоже есть в составе, повышает уровень женских половых гормонов», — предупредил он.

Врач уточнил, что у мужчины повышенная концентрация женских гормонов может снижать потенцию.

В коле без сахара, в свою очередь, по его словам, есть сахарозаменитель аспартам, содержащий фенилаланин, который снижает в организме запасы гормона счастья — серотонина. При нагреве при перевозке, добавил Крылов, фенилаланин увеличивает риск развития рака желудка и толстой кишки.

«В коле нет ничего полезного, а вот в квасе есть витамины группы В — из-за дрожжей, улучшающих нервную проводимость. Правда, пить квас для этого необязательно, лучше есть крупы, хлеб и мясо», — сказал врач.

Квас лучше, чем кола. Но вода, чай и кофе лучше, чем квас.

И квас, и кола, отметил Крылов, вредны для пациентов с диабетом второго типа, поскольку быстро повышают уровень сахара в крови. Кроме того, эти напитки противопоказаны людям с гастритом, язвой и другими проблемами ЖКТ.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители