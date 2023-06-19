Диетолог сравнил вред колы и кваса

В квасе слишком много сахара, но он все равно полезнее колы, рассказал диетолог-эндокринолог, член Международной и Европейской ассоциаций эндокринологов Вадим Крылов. Вред двух этих напитков он сравнил в беседе с изданием «Доктор Питер».

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По словам Крылова, в квасе много сахара, потому его чрезмерное употребление может привести к ожирению и, как следствие, проблемам с сердцем и сосудами.

«Консерванты же в квасе, как правило, натуральные: лимонная кислота, молочная кислота. А вот солод, который тоже есть в составе, повышает уровень женских половых гормонов», — предупредил он.

Врач уточнил, что у мужчины повышенная концентрация женских гормонов может снижать потенцию.

В коле без сахара, в свою очередь, по его словам, есть сахарозаменитель аспартам, содержащий фенилаланин, который снижает в организме запасы гормона счастья — серотонина. При нагреве при перевозке, добавил Крылов, фенилаланин увеличивает риск развития рака желудка и толстой кишки.

«В коле нет ничего полезного, а вот в квасе есть витамины группы В — из-за дрожжей, улучшающих нервную проводимость. Правда, пить квас для этого необязательно, лучше есть крупы, хлеб и мясо», — сказал врач.

Квас лучше, чем кола. Но вода, чай и кофе лучше, чем квас.