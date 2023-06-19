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Энергетик признан самым небезопасным напитком для сердца и сосудов

Специалисты признали энергетик одним из самых вредных напитков для организма человека.

Энергетик признан самым небезопасным напитком для сердца и сосудов
© Runews24.ru

В частности, особую опасность жидкость представляет для сердца и сосудов.

Специалисты нашли в нём содержание большого количества кофеина, известного своим негативным влиянием на сердечно-сосудистую систему.

Кофеин вызывает увеличение артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений и увеличение риска развития сердечной недостаточности и ишемии миокарда.

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