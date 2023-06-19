Энергетик признан самым небезопасным напитком для сердца и сосудов
Специалисты признали энергетик одним из самых вредных напитков для организма человека.
В частности, особую опасность жидкость представляет для сердца и сосудов.
Специалисты нашли в нём содержание большого количества кофеина, известного своим негативным влиянием на сердечно-сосудистую систему.
Кофеин вызывает увеличение артериального давления, повышение частоты сердечных сокращений и увеличение риска развития сердечной недостаточности и ишемии миокарда.