«ОСН»: белый хлеб в рационе можно заменить листами нори или лавашом. Все, кто хотя бы краем уха слышал про правильное питание, знают, что белый хлеб — настоящий враг всех приверженцев ЗОЖ. Пользы от него никакой, а вот лишние сантиметры на талии — пожалуйста. Тем, кто жизни себе не представляет без бутерброда с белым хлебом, стоит рассмотреть более диетические его замены. Вот пять отличных вариантов.

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Чем заменить белый хлеб

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Цельнозерновой или ржаной хлеб. В таком хлебе много клетчатки и белка, а ещё он сохраняет все ценные элементы зерна, рассказала «Общественная служба новостей». Пусть вас не пугает, что цельнозерновой хлеб по количеству калорий не слишком уступает белому. Зато он более полезный и сытный.

Лаваш. Берите тот, что готовят в тандыре без масла. Только удостоверьтесь, что он приготовлен по традиционному рецепту, то есть всего из трёх ингредиентов — воды, муки и соли.

Хлебцы. Их делают из зёрен грубого помола, поэтому они содержат полезную для организма клетчатку. Правда, не все хлебцы на самом деле диетические, как уверяют нас производители. Ищите продукт с минимальным количеством ингредиентов, без дрожжей и ароматизаторов. Главным компонентом должны быть крупы — лучше рис или гречка.

Нори. По сути, это красная водоросль, богатая разными полезными веществами: витаминами А и D, йодом, кальцием, фосфором и железом. Идеальная замена сэндвичу с белым хлебом — онигири. Это японский пирожок из риса с рыбной начинкой, завёрнутый в листы нори. Нори также хорошо сочетается с творожным сыром, хумусом и овощами.

Самодельный хлеб. Вариант для тех, кто жизни не представляет без белого хлеба. Можно приготовить его самостоятельно, заменив пшеничную муку более диетической кокосовой. Такой хлеб можно испечь в обычной духовке.

Бывает ли полезный хлеб?

Хлеб — это продукт с высоким гликемическим индексом. Поэтому его не рекомендуют есть больным сахарным диабетом и людям с лишним весом. На помощь им пришли учёные. Они выяснили, что существует хлеб, который не повышает, а снижает уровень сахара.

Это нутовый хлеб. Его выпекают с добавлением муки из нута — турецкого гороха. Эксперимент показал, что у тех, кто ел хлеб, состоящий на 30% из нутовой муки, уровень глюкозы в крови был на 40% ниже, чем у тех, кто ел обычный хлеб из пшеничной муки.