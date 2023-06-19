Диетологи назвали продукты, которые помогают справляться со стрессом

В современном обществе человек постоянно переживает и находится под действием стресса. Справиться с проблемой помогают физические упражнения и правильное питание.

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По слова специалистов, в состоянии стресса человеческий организм стимулирует работу вегетативной нервной системы и выделяет больше гормонов. Для такой активной работы всем системам нужно больше питательных веществ, сообщает Yahoo News Japan. Однако если питание не полноценное, то стресс становится непреодолимым. В результате растет риск опасных осложнений, в том числе и депрессии.

Для восстановления сил организма в рацион нужно включить как можно больше продуктов, которые регулируют выработку гормонов и помогают работе нервной системы.

Витамины В, кальций и магний помогают снять психические нагрузки и стабилизируют работу мозга. При их недостатке человек испытывает раздражительность и упадок сил.

Витамин С и протеин нужны в большом количестве для противостояния стрессу. Они стимулируют производство гормонов и помогают восстанавливаться после серьезных переживаний.

Найти нужные продукты довольно просто в обычных магазинах. Витамин В1 есть в свинине и буром рисе. Витамин В12 можно найти в сайре, морепродуктах и говяжьей печени. Кальция много в креветках и молочных продуктах, магния – в сое, миндале и водорослях. Витамин С содержит чеснок, брокколи, киви и все цитрусовые.