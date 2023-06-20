Диетолог: мороженое помогает уснуть и расслабить желудок

Диетолог Пегова: мороженое помогает уснуть и расслабить желудок. По словам врача, сейчас так называемое здоровое питание во многом опирается на устаревшие принципы. По этой причине люди ограничивают себя и не едят некоторые продукты, считая их крайне вредными. На деле же многие из них легко впишутся в рацион и принесут пользу организму. Специалист перечислила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» 3 из них.

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Евгения Пегова уточнила, что в определённых случаях «запрещёнку» есть нельзя: если есть индивидуальная непереносимость. Другим же людям будет полезно знать, что в рацион можно спокойно включать:

Мороженое. Оно помогает расслабить желудок и кишечник и снять напряжение организма в целом, так как способствует выработке серотонина. А ещё любители мороженого быстрее засыпают. Но подбирать нужно продукт, созданный с натуральными ингредиентами.

Картофель. В нём содержатся тонны полезных веществ. Это и фосфор, и магний, и калий, и витамин С и многое другое. Однако жарить на масле его не стоит: лучше запечь или отварить.

Сливочное масло. В этом продукте есть жиры, нужные организму. А ещё оно делает вкус других блюд более насыщенным и положительно влияет на состояние кожи. Главное — следить за тем, сколько вы его добавляете в пищу.