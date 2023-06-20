Хороший завтрак помогает проснуться и дает энергию на весь день. В нем должны быть основные компоненты питания, но первый прием пищи не стоит делать тяжелым. Какие типы завтрака наиболее полезны, рассказала эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, для утреннего приема пищи идеально подходят яичница и кусок цельнозернового хлеба. Ее или омлет предпочтительнее готовить в мультиварке или сотейнике, не используя масло.

Кроме того, среди лучших завтраков салат из вареных яиц с овощами, чайной ложкой растительного масла и кусочком цельнозернового хлеба. Можно сделать и бутерброд из такого же хлеба с нежирным сыром и помидором, огурцом или болгарским перцем.

Для завтрака также подойдет запеченное или вареное мясо птицы или говядины. В дополнение к нему можно выбрать тост, овощи. Можно сварить кашу и яйцо, приготовить сырники из творога жирностью 5-9%, дополнив ягодами. Более плотное блюдо — салат из малосольного лосося с салатом из свежих овощей и зелени с авокадо-тостом.

Кофе или чай, по словам специалиста, лучше пить через час после еды. Так витамины и минералы успевают усвоиться. За завтраком допускается выпить немного воды.