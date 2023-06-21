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Как выбрать безопасную для здоровья шаурму

Покупать шаурму необходимо в тех ларьках, где невооруженным взглядом видно соблюдение санитарных норм. Такой совет в беседе с «Вечерней Москвой» дала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как выбрать безопасную для здоровья шаурму
© Вечерняя Москва

— Как правило, в небольших забегаловках, в частности если это привокзальная территория и есть место с большим скоплением людей, особо не пекутся о качестве продуктов. Могут в начинку подсунуть мясо или овощи не первой свежести, — пояснила эксперт.

В первую очередь Соломатина советует обратить внимание на то, как выглядит повар: на нем должен быть надет головной убор, фартук и перчатки. Все продукты, используемые для приготовления шаурмы, должны быть свежими и иметь стикеры на упаковке.

При этом безопаснее всего приготовить этот вкусный «бутерброд в лаваше» своими руками. Для этого можно купить необходимые продукты и приготовить полезную домашнюю шаурму, заключила эксперт.

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