Диетолог посоветовала не употреблять ягоды натощак

Врач — диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова дала советы по употреблению ягод. Она напомнила, что в них содержатся сахара, в том числе фруктоза, которая в чрезмерном количестве вредна для людей с заболеваниями печени, избыточным весом и диабетом.

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«Если у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше ограничиться двумя-тремя горстями ягод. Также желательно не употреблять их на голодный желудок», — сказала Разаренова в беседе с «Радио 1».

По её словам, ягоды нужно мыть, даже если они были собраны на своём огороде.

При выборе ягод в магазине или на рынке нужно тщательно их осмотреть на предмет механических повреждений.