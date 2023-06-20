$84.23+0.2592.07+0.28

Диетолог Разаренова посоветовала не употреблять ягоды натощак

Врач — диетолог, нутрициолог, терапевт, автор курса «Стройная жизнь» Александра Разаренова дала советы по употреблению ягод. Она напомнила, что в них содержатся сахара, в том числе фруктоза, которая в чрезмерном количестве вредна для людей с заболеваниями печени, избыточным весом и диабетом.

Диетолог посоветовала не употреблять ягоды натощак
© Unsplash

«Если у вас есть проблемы со здоровьем, то лучше ограничиться двумя-тремя горстями ягод. Также желательно не употреблять их на голодный желудок», — сказала Разаренова в беседе с «Радио 1».

По её словам, ягоды нужно мыть, даже если они были собраны на своём огороде.

При выборе ягод в магазине или на рынке нужно тщательно их осмотреть на предмет механических повреждений.

Ранее кардиолог, терапевт Андрей Кондрахин в беседе с Nation News рассказал, как избежать инфаркта в жаркую погоду.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители