8 десертов, названных в честь знаменитостей

Даже привычные популярные десерты хранят в себе тайны прошлого, а многие из них напрямую связаны со знаменитостями — вы удивитесь!

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«Павлова»

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Едва ли кого-то можно удивить наличием десерта «Павлова» в российских кондитерских и ресторанах. А вот о его сумасшедшей популярности в Австралии и Новой Зеландии вы, вероятно, не слышали — там, между прочим, это национальная гордость! Тем временем у историков нет сомнений: рецепт, несмотря на название, отнюдь не отечественный. Дело в том, что русская балерина Анна Павлова была иконой своего времени, ее знали и ей восхищались во всем мире. По одной из версий, торт то ли ко дню рождения, то ли в честь приезда знаменитости изготовил шеф-повар гостиницы «Веллингтон» в Новой Зеландии в 1926 году. По другой версии, его придумал австралийский кондитер Берт Саше, который дал ему название, сравнив с легкостью мировой знаменитости.

«Эстерхази»

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Пять миндальных коржей, масляный крем с добавлением коньяка и узнаваемая шоколадная паутинка на белой сахарной глазури в качестве декора — все это легендарный торт «Эстерхази». Сам министр иностранных дел Австро-Венгрии Пал Антал Эстерхази участия в создании рецепта не принимал, хотя и слыл гурманом. Десерт в честь дипломата назвали в одной из местных кондитерских — торт до сих пор пользуется популярностью в Венгрии, Австрии и Германии.

Шарлотка

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Яблочный пирог, популярный у хозяек, тоже получил свое название не случайно. Простейший десерт может похвастаться королевским происхождением: якобы его придумала сама Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая, жена короля Великобритании Георга III. Альтернативная легенда гласит, что влюбленный кондитер назвал блюдо в ее честь. Примечательно, что шарлотка считается французским десертом, но известна во всем мире как charlotte à la russe, то есть шарлотка по-русски, несмотря на более ранние упоминания шарлотки по-парижски. Считается, что переименовать пирог могли в честь Александра I после взятия Парижа.

«Захер»

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В 1832 году австрийский министр иностранных дел потребовал создать к приему высокопоставленных гостей необычный десерт. Шеф-повар в ответственный день заболел — спасать положение пришлось 16-летнему стажеру Францу Захеру. Гости шоколадный торт с абрикосовым конфитюром оценили, но славу рецепт принесет гораздо позже старшему сыну Франца — Эдуарду. Сперва он испек слегка измененный десерт в кондитерской «Демель», где обучался и работал, а затем стал готовить оригинальный торт в собственном отеле «Захер». Обе версии в Вене можно попробовать до сих пор. К слову, выходцам из СССР вкус покажется до боли знакомым — вариацию на тему венской классики в стране выпускали под названием «Прага».

Гурьевская каша

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В основе этого необычного блюда русской кухни XIX века обычная манная каша, сваренная на молоке и сливках с добавлением варенья, меда, орехов, цукатов, сухофруктов и пряностей. Но все дело в особом способе приготовления и «секретном» ингредиенте — румяной молочной пенке. Получается что-то вроде слоеного пирожного из румяных пенок, сладостей и каши. Изобретение быстро вошло в меню московских ресторанов, отведать гурьевской каши приезжали даже из Санкт-Петербурга. А название блюдо получило в честь министра финансов России графа Дмитрия Александровича Гурьева. История умалчивает, какая из версий наиболее правдива: либо идея пришла самому графу, либо рецепт крепостного повара настолько понравился Дмитрию на торжественном приеме отставного майора, что политик выкупил автора каши со всей семьей. Иногда авторство приписывают старшему сыну министра.

«Помпадур»

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Груши «Помпадур», без сомнения, названы в честь фаворитки короля Людовика XV — Жанны-Антуанетты де Помпадур, которая стремилась быть законодательницей моды, в том числе гастрономической. Что-то она просила приготовить сама, но в то же время лучшие шефы наперебой посвящали даме собственные блюда. Как бы там ни было, имя знаменитости живет по сей день в названии затейливого грушевого десерта. Спелые фрукты вываривают в сиропе с добавлением портвейна и лимонного сока.

Наполеон

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Согласно легенде, торт, по форме напоминавший головной убор Наполеона, кондитеры приготовили к приему Николая II в честь столетия победы в Отечественной войне 1812 года. Гости якобы сходство с аксессуаром француза оценили, окрестив угощение наполеоном. Однако задумка настолько проста, что однозначно определить происхождение невозможно. Например, аналогичный слоеный торт упоминается во французской повареной книге 1651 года.

«Тарт Татен»

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