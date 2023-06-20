Эксперт дала рекомендации по выбору дыни

По мнению специалистов, некоторые фрукты и ягоды важно покупать только во время сезона их созревания, в противном случае есть вероятность не только получить не вкусный товар, но и отравиться

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Лето в России — время появления сочных и ароматных дынь. Но не стоит спешить с покупкой, чтобы избежать проблем с желудком или даже пищевым отравлением.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух из Лаборатории «Гемотест» объясняет, что незрелые дыни могут быть невкусными и даже вредными.

Сезон зрелых дынь в России начинается позднее — в конце июля или начале августа, и продолжается до сентября. Если вы купите фрукт раньше, есть риск столкнуться с недозрелым плодом, который может вызвать расстройство пищеварения и отравление.

Однако, даже зрелая дыня может быть опасной, если она была выращена или хранилась неправильно. Екатерина Кашух советует покупать дыни в супермаркетах и крупных магазинах, где контролируется качество продуктов и соблюдаются условия хранения. В таких местах у фруктов также есть соответствующая документация, которую можно проверить. Маленькие торговые точки, такие как склады или автомобили, представляют больший риск, так как они часто не соблюдают санитарные нормы и условия хранения дынь.

Чтобы выбрать хорошую дыню в магазине, нужно обратить внимание на несколько признаков, которые отличают зрелый плод от недозрелого или перезрелого. Во-первых, обратите внимание на аромат — у недозрелой дыни он будет почти отсутствовать. Зрелая дыня должна иметь упругую, но не слишком твёрдую кожу — она должна слегка прогибаться при нажатии. Если дыня слишком твёрдая, она, вероятно, ещё не созрела.