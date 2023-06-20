Терапевт: чтобы сохранить молодость, стоит сократить количество потребляемого сахара

Российский врач Камила Исаева рассказала о продуктах, способствующих развитию некоторых заболеваний в организме.

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«Различные добавки в пище, такие как ароматизаторы, консерванты, красители и загустители, могут ускорить старение», — рассказала специалист.

В свою очередь, медик призвала обратить внимание на то, сколько сахара съедается человеком за день. Как выяснилось, частое употребление продукта в больших дозах ведёт к преждевременному старению кожи.

Вредными продуктами, плохо влияющими на сердце и сосуды, выступают соски и колбасы. Они же провоцируют колоректальный рак.