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3 освежающих пунша: летние рецепты

Пунш можно подавать не только горячим, но и холодным — самое то в летнюю жару. Главное не забыть добавить побольше любимых фруктов.

3 освежающих пунша: летние рецепты
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«Рамблер» делится рецептами трех летних пуншей, которые охладят вас в особенно жаркие дни.

Холодный фруктовый пунш

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Ингредиенты:

  • По 100 мл ананасового, лимонного и апельсинового соков
  • 3 столовые ложки сахара
  • 15-20 ягод вишни
  • 1 штука апельсина
  • 5 штук бананов
  • 150 мл рома или коньяка

Приготовление:

  1. Перемешайте фруктовые соки и коньяк, засыпьте сахаром.
  2. Почистите фрукты и порежьте их маленькими дольками.
  3. Удалите косточки из вишни, нарежьте.
  4. Смешайте фрукты и вишню с ромом и соками.
  5. Полученный фруктовый пунш охладите, разлейте в бокалы и добавьте лед.

Розовый пунш

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Ингредиенты:

  • 4 штуки персиков
  • 750 мл розового сухого вина
  • 2 стакана лимонада
  • 2 ст ложки малинового ликера
  • 30 штук малины

Приготовление:

  1. Порежьте персики тонкими небольшими ломтиками. Половину положите в формочки для льда, залейте водой и заморозьте.
  2. В графине смешайте розовое вино, лимонад и малиновый ликер. Добавьте те ломтики персиков, что остались, и малину.
  3. Разлейте по бокалам и в каждый положите персиковый лед, который у вас получился.

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Дамский пунш

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Ингредиенты:

  • 1 стакан рома
  • 750 мл воды
  • 1 шт лимона (лимонный сок и цедра)
  • 1 стакан сахара

Приготовление:

  1. Соедините воду, ром, лимонный сок и цедру.
  2. Смешайте, затем вскипятите два раза и остудите.
  3. Перед подачей на стол поставьте на лед.
  4. Процедите через ситечко и разлейте по стаканам или бокалам.
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