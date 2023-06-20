3 освежающих пунша: летние рецепты
Пунш можно подавать не только горячим, но и холодным — самое то в летнюю жару. Главное не забыть добавить побольше любимых фруктов.
«Рамблер» делится рецептами трех летних пуншей, которые охладят вас в особенно жаркие дни.
Холодный фруктовый пунш
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Ингредиенты:
- По 100 мл ананасового, лимонного и апельсинового соков
- 3 столовые ложки сахара
- 15-20 ягод вишни
- 1 штука апельсина
- 5 штук бананов
- 150 мл рома или коньяка
Приготовление:
- Перемешайте фруктовые соки и коньяк, засыпьте сахаром.
- Почистите фрукты и порежьте их маленькими дольками.
- Удалите косточки из вишни, нарежьте.
- Смешайте фрукты и вишню с ромом и соками.
- Полученный фруктовый пунш охладите, разлейте в бокалы и добавьте лед.
Розовый пунш
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Ингредиенты:
- 4 штуки персиков
- 750 мл розового сухого вина
- 2 стакана лимонада
- 2 ст ложки малинового ликера
- 30 штук малины
Приготовление:
- Порежьте персики тонкими небольшими ломтиками. Половину положите в формочки для льда, залейте водой и заморозьте.
- В графине смешайте розовое вино, лимонад и малиновый ликер. Добавьте те ломтики персиков, что остались, и малину.
- Разлейте по бокалам и в каждый положите персиковый лед, который у вас получился.
Дамский пунш
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Ингредиенты:
- 1 стакан рома
- 750 мл воды
- 1 шт лимона (лимонный сок и цедра)
- 1 стакан сахара
Приготовление:
- Соедините воду, ром, лимонный сок и цедру.
- Смешайте, затем вскипятите два раза и остудите.
- Перед подачей на стол поставьте на лед.
- Процедите через ситечко и разлейте по стаканам или бокалам.
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