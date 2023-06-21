Почему в июне нужно есть баклажан и кабачок

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие полезные овощи нужно включить в рацион в июне, а также какие из них богаты питательными веществами и витаминами.

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По их словам, нужно обратить внимание на кабачок. В 100 граммах этого овоща содержится около 17 % суточной нормы витамина С, а также витамины В1 и В2. Кроме того, полезные вещества в его составе поддерживают остроту зрения, а также помогают сохранить красоту и молодость.

Следующий овощ июня - баклажан. Он считается низкокалорийным и содержит в себе витамины группы В, витамины С, РР, каротин и минеральные вещества - калий, железо, кальций, магний, натрий и фосфор. Кроме того, баклажан препятствует образованию "плохого" холестерина.

В молодой моркови, которую также рекомендуется активно употреблять в пищу в июне, содержится много различных витаминов и необходимых для организма минеральных веществ - калий, железо, фосфор, магний, кобальт, медь, йод, цинк, хром, никель и фтор. Корнеплод хорошо влияет на зрение, укрепляет кожу, волосы, ногти, а также улучшает работу легких.