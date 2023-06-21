Как сварить самый вкусный борщ

Существует поговорка, что у каждой хозяйки — свой рецепт борща. Но если его нет — на помощь придет интернет.

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«Лента.ру» собрала лучшие рецепты приготовления борща: традиционного, с мясом на кости, постного борща с фасолью, диетического борща с курицей и летнего варианта — свекольника. А также узнала у диетолога, чем полезен этот суп и какой его вариант лучше выбрать.

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Традиционный борщ

Существует множество рецептов приготовления борща — с курицей и со свининой, борщ горячий и холодный (свекольник), постный борщ с фасолью и другие. Традиционным считается горячий суп с мясом на кости, картофелем, свеклой, морковью и луком.

вода для бульона — 1,5-2 литра;

свинина или говядина (мясо на кости) — 400-500 граммов. Ингредиенты для бульона:

свекла — 2 штуки;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 2 штуки;

подсолнечное масло — 4-5 столовых ложек;

щепотка лимонной кислоты, ½ лимона или немного столового уксуса;

томатная паста — 2 столовых ложки. Ингредиенты для зажарки:

белокочанная капуста — 300 граммов;

картофель — 4 штуки;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 штуки;

щепотка лимонной кислоты, ½ лимона или немного столового уксуса;

томатная паста — 2 столовые ложки;

зубчик чеснока — 1 штука. Ингредиенты для борща:

Рецепт приготовления традиционного борща

1. Сварите бульон: налейте в кастрюлю воду, поместите туда мясо на кости (так борщ будет вкуснее) и поставьте на средний огонь. При закипании снимите пену. Затем накройте бульон крышкой и варите на медленном огне полтора часа.

2. Подготовьте зажарку: вымойте свеклу, морковь и лук, очистите их, затем свеклу можно натереть на крупной терке, а морковь — на средней; лук нарежьте небольшими кубиками.

3. Налейте в сковороду масло. Обжарьте свеклу, морковь и лук на медленном огне в течение пяти минут, затем добавьте лимонную кислоту, сок лимона или укусу. Так борщ станет красным и приобретет кислинку.

4. Жарьте овощи еще пять минут, затем добавьте томатную пасту. Перемешайте и оставьте свеклу, морковь, лук репчатый и томат-пасту на медленном огне еще на пять минут.

5. Начинайте собирать борщ. Достаньте из кастрюли мясо и оставьте остывать, в это время засыпьте в процеженный бульон нашинкованную капусту, добавьте картофель, нарезанный соломкой или кубиками.

6. После этого нужно отделить мясо от кости, нарезать кубиками и вернуть в кастрюлю.

7. Выложите в кастрюлю зажарку (свеклу, морковь, лук репчатый, томатную пасту) и перемешайте. Добавьте соль, перец черный молотый и другие приправы по вкусу, варите еще пять-семь минут.

8. За пару минут до готовности добавьте зелень, немного измельченного чеснока или молотой гвоздики. Оставьте борщ настаиваться под крышкой в течение пяти- десяти минут.

Борщ можно есть сразу после приготовления, но считается, что на следующий день он станет еще вкуснее. В тарелку можно добавить ложку сметаны или дольку лимона для легкой кислинки. К борщу обычно подают ржаной хлеб или пампушки с чесноком.

63 ккал содержится в 100 граммах борща с мясом на кости

Борщ, сваренный на основе мясного бульона с добавлением капусты, свеклы, моркови, картофеля, томатов, лука, чеснока и зелени, — это идеально сбалансированное по составу блюдо, говорит в беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт, диетолог Ольга Лушникова.

«В нем содержатся белки, жиры и углеводы в оптимальном соотношении, витамины К, С, группы В, важные минералы, органические кислоты, антиоксиданты, незаменимые аминокислоты — строительный материал абсолютно для всех органов и систем и важный компонент для качественного детокса организма», — отмечает эксперт.

Борщ из курицы

В отличие от борща с говядиной на кости или свининой, борщ с курицей считается низкокалорийным блюдом. В нем содержится много белка, полезного для укрепления мышц и поддержания иммунитета.

вода для бульона — 1,5 литра;

куриная грудка — 100 граммов;

белокочанная капуста — 200 граммов;

картофель — 300 граммов;

свекла — 200 граммов;

лук — 50 граммов;

томатная паста — 50 граммов;

морковь — 1 штука;

подсолнечное масло — 1 столовая ложка. Ингредиенты для борща с курицей:

Рецепт приготовления борща с курицей

1. Разделите курицу на части (при необходимости отделите мясо от кости) и поставьте варить. Посолите бульон.

2. Когда курица сварится, добавьте в бульон нарезанный картофель.

3. Очистите свеклу, морковь и лук. Далее свеклу и морковь нужно натереть на крупной терке, лук мелко порезать, чеснок раздавить. Обжаривайте в подсолнечном масле в течение пяти минут.

4. Добавьте томатную пасту и жарьте морковь, лук репчатый и томатную пасту еще пять минут.

5. Нашинкуйте капусту и добавьте в бульон. Как только картошка станет мягкой, добавьте заправку и оставьте варить еще на три-пять минут. При подаче на стол добавьте в тарелку ложку сметаны и украсьте блюдо зеленью.

50 ккал содержится в 100 граммах борща с курицей

Холодный борщ (свекольник)

Свекольником обычно называют летним вариантом борща — это холодный суп со свеклой. В отличие от супов с мясом на кости, говядиной или свининой, борщ на свекольном отваре считается более легким и диетическим блюдом.

вода — 1,5 литра;

свекла — 300 граммов;

огурцы — 200 граммов;

яйца — 2-3 штуки;

уксус столовый (9 процентов) — 1 столовая ложка;

сахар — 15 граммов;

зеленый лук — 30 граммов;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу;

сметана (для подачи — по вкусу). Ингредиенты для холодного борща (свекольника):

Рецепт приготовления холодного борща (свекольника)

1. Очистите свеклу, предварительно вымыв ее. Положите в кастрюлю, залейте 1,5 литра воды, добавьте соль и варите в течение 40–60 минут, пока свекла не станет мягкой.

2. Выньте свеклу из кастрюли и дайте остыть. Натрите на крупной терке или нарежьте соломкой.

3. Нарежьте соломкой огурцы или натрите на крупной терке. Соедините со свеклой в кастрюле.

4. Залейте свеклу и огурцы свекольным отваром, по желанию добавьте сахар, уксус, соль, перец черный молотый.

5. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились. Поставьте в холодильник на два часа. В это время сварите яйца и разрежьте на четвертинки.

6. Разложите свекольник по тарелкам, добавьте в них яйца, посыпьте сверху зеленью и добавьте ложку сметаны.

Постный борщ с фасолью

Тарелка постного борща с фасолью придется по душе не только вегетарианцам, но и любителям легких супов. В отличие от борща с говядиной или свининой, борщ с фасолью станет отличным вариантом для жаркого летнего дня, когда хочется вкусной, полезной и не слишком калорийной еды.

вода — 1,5 литра;

белая фасоль — 1 банка;

свекла — 2 штуки;

картофель — 2 штуки;

яйца — 2–3 штуки;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 1 штука;

чеснок — 1 зубчик;

соль, перец черный молотый, зелень (укроп), лавровый лист — по вкусу;

томатная паста — 2 столовых ложки;

лимонный сок — 2 столовых ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

сметана (для подачи — по вкусу). Ингредиенты для постного борща с фасолью:

Рецепт приготовления постного борща с фасолью

1. Вымойте, очистите свеклу, морковь и лук. Сварите или запеките свеклу в духовке.

2. Натрите на крупной терке свеклу, сбрызните лимонным соком и перемешайте.

3. Нарежьте морковь и лук и обжарьте на медленном огне до золотистого цвета.

4. Разведите томатную пасту в трех столовых ложках воды и добавьте к луку и моркови. Тушите морковь, лук репчатый, томат-пасту в сковороде в течение пяти минут.

5. Вскипятите воду или сварите бульон: можно использовать мясо на кости, но используйте процеженный бульон. Добавьте в бульон нарезанный картофель, варите на медленном огне десять минут.

6. Добавьте в бульон фасоль, морковь, лук репчатый, томатную пасту, натертую свеклу.

7. Через десять минут всыпьте соль, перец черный молотый. Чеснок, укроп и сахар взбейте в блендере, сделав их них пряную заправку. Добавьте ее в борщ.

8. Выключите огонь и оставьте постный борщ с фасолью настаиваться на 15 минут.

История борща

Где и когда впервые придумали борщ, доподлинно неизвестно. Родиной этого блюда себя считают сразу несколько стран, и не только Россия и Украина — похожие блюда со свеклой есть у белорусов (боршч), у литовцев (barščiai), у румын (borş) и поляков (barszcz). Исторически борщ считается традиционным кушаньем восточных славян.

В России первые упоминания о борще относятся к XVI—XVII векам. Очерки об этом блюде можно встретить в новгородских ямских книгах за 1586 —1631 годы. Долгое время он считался народной пищей (на мясном бульоне его готовили только по праздникам, в остальное — на свекольном квасе), а затем проник и на царский стол и стал любимым блюдом Екатерины II и Александра II. Для приготовления борщей при дворе даже были специальные повара.

У «царя супов» нет и никогда не было единого рецепта: отсюда и появилась поговорка «сколько хозяек — столько борщей». В знаменитой «Книге о вкусной и здоровой пище», изданной в СССР, этому блюду и вариациям его приготовления уделялось несколько страниц.

В первых российских рецептах борща не было ни свеклы, ни помидоров, ни картофеля

Вместо них использовалась «кваша» (что-то заквашенное), которую в некоторых регионах и называли «борщом». Само слово «борщ» могло появиться как однокоренное от «брожение», поэтому глагол «переборщить» в то время означал «переквасить».

Со временем блюдо менялось, и вместо «кваши» в состав борща вошла привычная нам свекла. Остальные ингредиенты добавлялись в зависимости от региона: например, в Москве в борщ добавляли кислую капусту, говядину и копчености. В трактирах и ресторанах к блюду подавали маленькие — не более пятака — несладкие ватрушки.

На Кубани свеклы добавляли немного или не добавляли совсем — «правильный» борщ считался ярко-оранжевым и получался таким за счет помидоров и сладкого перца, а на Дальнем Востоке в состав этого супа входила морская капуста.

Польза борща

Правильно приготовленный борщ считается очень полезным блюдом — в нем содержится много витаминов, микроэлементов и клетчатки. А ложка сметаны, добавленная в тарелку, будет способствовать их усвоению, утверждают врачи. С ее помощью организм получит больше каротиноидов, содержащихся в моркови, свекле и петрушке.

Практически каждый ингредиент, добавленный в борщ, улучшает работу разных органов и систем.

Свекла (особенно не слишком переваренная) содержит бетаин и другие вещества, полезные для сердца. Она имеет сильное антимутагенное, антиканцерогенное и противовоспалительное действие.

(особенно не слишком переваренная) содержит бетаин и другие вещества, полезные для сердца. Она имеет сильное антимутагенное, антиканцерогенное и противовоспалительное действие. Капуста содержит большое количество витаминов, макро- и микроэлементов. Она усиливает способность печени к детоксикации.

содержит большое количество витаминов, макро- и микроэлементов. Она усиливает способность печени к детоксикации. Вареная морковь считается источником легкоусвояемых каротинов, полезных для сосудов и кожи. Каротины — это провитамины, которые, попадая в организм, превращаются в жирорастворимый витамин А, способный укреплять и восстанавливать эпителий, заживлять ранки.

считается источником легкоусвояемых каротинов, полезных для сосудов и кожи. Каротины — это провитамины, которые, попадая в организм, превращаются в жирорастворимый витамин А, способный укреплять и восстанавливать эпителий, заживлять ранки. Чеснок — источник фитонцидов. Он обладает противовоспалительным свойствами, считается источником пребиотиков (то есть питает полезные бактерии).

— источник фитонцидов. Он обладает противовоспалительным свойствами, считается источником пребиотиков (то есть питает полезные бактерии). Качественная томатная паста с хорошим составом — это источник ликопина, полезного для здоровья антиоксиданта.

с хорошим составом — это источник ликопина, полезного для здоровья антиоксиданта. Укроп и петрушка, добавленные в конце приготовления, содержат фолиевую кислоту и биологически активные вещества, в частности, апигенин, который усиливает способность клеток к самоочищению.

Один из главных плюсов борща, как и любого супа, — в том, что он приготовлен на бульоне. Только благодаря своей консистенции он способен активизировать пищеварение и разжижать кровь. Если бульон сварен на мясе или курице — он питателен и богат белком, способен насытить энергией и поддержать обменные процессы. Если на овощах — низкокалорийный, а значит, подходящий при диетическом питании и похудении.

Овощи и зелень в составе борща — это источник пищевых волокон (или клетчатки), важных для здоровья микробиома кишечника. Растворимая и нерастворимая клетчатка в составе борща обеспечивает прекрасное пищеварение, улучшает моторную функцию кишечника. Кроме того, это отличный естественный сорбент, который деликатно выводит из организма токсины, нитраты, избыток холестерина, поступающие с едой, — Ольга Лушникова, врач-терапевт, диетолог.