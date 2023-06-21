Черешня редкого сорта ушла с молотка в Японии за $3,5 тысячи

Упаковку с 15 ягодами черешни элитного сорта продали на аукционе в японском городе Хатинохэ, расположенного на севере острова Хонсю, за 500 тыс. иен (свыше 3,5 тысячи долларов). Это рекордная сумма за всю историю подобных торгов.

В минувшем году 15 черешен сорта Juno Heart ушли с молотка за 4,4 тысячи долларов. Сорт черешни разработали специалисты Исследовательского центра префектуры Аомори, ягоды используются в качестве элитного подарка. Такая черешня должна быть не менее 2,8 сантиметра в диаметре, иметь идеальную форму и цвет.